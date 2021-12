Hoa Binh, 3 décembre (VNA) - La société par actions Kim Boi de la province de Hoa Binh (Nord) a exporté le 2 décembre 28 tonnes de pousses de bambou fraîches transformées vers les Pays-Bas - un nouveau marché prometteur en Europe.

Photo d'illustration : VNA

Les produits de la société tels que les pousses de bourgeons, les pousses de bambou pré-tranchées, les pousses de bambou aigre, les pousses de bambou Quan Tu, les pousses de bambou séchées en tranches et les pousses de bambou séchées ont été vendus dans de nombreux pays, dont les Pays-Bas, la République tchèque, l'Allemagne, le Japon, la République de Corée, l'Australie et l'Angola, et presque les supermarchés et les étages de commerce électronique à travers le Vietnam.

Ce sont des signaux positifs pour le secteur agricole de la province, contribuant à affirmer les marques alimentaires vietnamiennes sur les marchés internationaux.

Ngô Duc Sinh, directeur de la compagnie par actions Kim Boi, a déclaré que la société s'était efforcée de promouvoir le développement durable et de maintenir sa croissance au cours des prochaines années.

L'entreprise a proposé aux autorités locales et aux secteurs et agences concernés de créer des conditions favorables et de soutenir l'entreprise dans l'expansion des exportations vers les marchés étrangers.

A ce jour, la compagnie par actions Kim Boi a exporté 280 tonnes de pousses de bambou fraîches et de vermicelles séchés vers de nombreux marchés étrangers, générant un chiffre d'affaires de 100 milliards de dongs (4,38 millions de dollars) et créant des emplois pour plus de 100 travailleurs locaux.- VNA