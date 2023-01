Transformation de pangasius. Photo: MOIT

Hanoï (VNA) - Selon un récent rapport publié par l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), le poisson tra (pangasius) vietnamien a conquis plus de 140 pays et territoires à travers le monde.

Le pangasius est de plus en plus apprécié des consommateurs internationaux en raison de sa structure et de son goût neutres, de sa facilité de transformation et de ses prix abordables. Le pangasius vietnamien est présent sur la plupart des marchés dits "traditionnels" et exigeants tels que les États-Unis, l'Union européenne (UE) et d'autres marchés qui n'aiment pas le poisson d'élevage comme le Japon.

Les données de la VASEP montrent également qu'avec 1,5 à 2,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'export de produits aquatiques par an, le pangasius représente à lui seul 16 à 26% du total.

Après de nombreuses difficultés, le pangasius vietnamien s'attaque toujours au marché mondial. Jusqu'à présent, il est devenu le poisson blanc d'élevage préféré sur de nombreux marchés tels que l'UE, le Mexique, le Royaume-Uni, la Chine, le Japon, les pays du Moyen-Orient... et ses parts de marché augmentent sur d'autres grands marchés comme les États-Unis, la Russie…

En 2022, les exportations de pangasius du Vietnam ont fait une forte percée avec un record de 2,4 milliards de dollars. Après le pic de l'épidémie, les stocks sont restés élevés, la production et la transformation ont repris et la demande sur tous les marchés a augmenté. Les prix à l'export ont augmenté de 20 à 55%, en particulier sur le marché américain. Le conflit russo-ukrainien a entraîné une diminution de l'offre de poisson blanc sur de nombreux marchés, créant des opportunités pour le pangasius vietnamien.

L'inflation réduit la demande de produits aquatiques sur le marché mondial, les exportations de pangasius sont également en partie affectées, mais avec l'avantage d'une offre stable et de prix adaptés, les exportations resteront plus stables que dans d'autres secteurs et devraient même bondir lorsque le marché se stabilisera à nouveau. -CPV/VNA