Photo: AFP/VNA L'hôtel Saratoga dans capitale cuba ine a été partiellement détruit après une explosion le 6 mai 2022.Photo: AFP/VNA

Hanoi (VNA) - À la nouvelle d’une explosion survenue le 6 mai à l’Hôtel Saratoga dans la capitale cubaine La Havane, qui a provoqué de lourdes pertes humaines et matérielles, Dô Van Chiên, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a adressé un message de sympathie au président du Comité de défense de la Révolution de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo.



Dô Van Chiên l’a également prié de transmettre sa sympathie la plus profonde aux proches des victimes.



Il s’est déclaré convaincu que sous la direction de Miguel Díaz-Canel, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président cubain, et avec la tradition de solidarité du peuple cubain, ainsi que la participation du Comité de défense de la Révolution de Cuba et des organes compétents cubains, la situation serait rapidement stabilisée, l'affaire serait réglée de manière profonde et des soutiens seraient apportés aux proches des victimes de l'explosion. -VNA