La ligne ferroviaire Nord-Sud, l'axe de communication important du pays. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung vient de donner son avis sur l’option de construction de la ligne ferroviaire de grande vitesse Nord-Sud.

Ainsi, le vice-Premier ministre a confié au Conseil étatique d’expertise du projet construction de la ligne ferroviaire de grande vitesse Nord-Sud à accélérer les activités d’expertise du rapport de préfaisabilité dudit projet, conformément à la loi.

Sur la base des avis dudit conseil, le ministère des Transports et des Communications parachèvera des rapports pour les envoyer au Premier ministre avant le 1er mai prochain.

Depuis le début de 2018, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a demandé au ministère des Transports et des Communications de travailler avec le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement et d'autres organes compétents pour élaborer, évaluer et approuver le rapport d’étude de préfaisabilité du projet de construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud. En particulier, il a demandé d’évaluer les impacts sur l’environnement de ce projet.

Auparavant, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a approuvé l’amendement de la Stratégie de développement du transport ferroviaire à l’horizon 2020, vision pour 2050 ; et la modification du Plan directeur de développement du transport ferroviaire pour 2020, vision pour 2030.

Selon ces documents, les études sur la construction d'une ligne ferroviaire Nord - Sud à grande vitesse à double voies, seront effectuées d’ici 2020. Il est également important de préparer les conditions nécessaires à la construction des tronçons importants. Le TGV à vitesse de 160 km/h à moins de 200 km/h entrera en activité en 2030. Et le TGV à vitesse de 350 km/h entrera en service après 2050. -VNA