Un coin de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en collaboration avec la Banque mondiale (BM), a organisé vendredi 13 juillet à Hanoï une conférence intitulée "Partager des expériences internationales sur l'économie foncière".

A cette occasion, les participants ont discuté de problèmes fondamentaux tels que l'évaluation et l'établissement des prix immobiliers, des expériences d'autres pays sur l'évaluation et la réglementation de la valeur ajoutée, l'économie foncière, la gestion de terres publiques, etc.

Selon le professeur et docteur Dang Hung Vo, expert de la BM, l'amendement de la Loi foncière devra favoriser une réforme substantielle du système financier dans ce secteur, au service du développement national.

Selon Yamashita Masayuki, président du Conseil d'évaluation des normes et vice-président de l'Association japonaise des évaluateurs immobiliers, pour régler les questions sur l'économie foncière, il est important de comprendre la tendance d'évolution des prix du foncier et de collecter complètement des informations concernées pour clarifier la cause des fluctuations des prix. -VNA