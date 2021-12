Un coin de la plage de Nha Trang, à Khanh Hòa. Photo : VNA/CVN

Nha Trang (VNA) - Les belles plages et grands centres balnéaires sont les atouts de la région côtière du Centre méridional, à côté des sites classés patrimoines mondiaux et des paysages. En voici les destinations incontournables.

Station balnéaire de Nha Trang

Nha Trang, chef-lieu de la province Khanh Hoà, possède un climat agréable pendant toute l’année. Les communications sont favorables par la voie fluviale, la voie routière, la voie aérienne et le chemin de fers. Nha Trang est réputée pour sa liste nombreuse de sites et de paysages. Elle est fière d’être l’une des principales stations balnéaires du pays avec plusieurs resorts au bord de la mer.Nha Trang, avec vue sur la mer, est protégée par cinq monts. Des plages d’une longueur de centaines de kilomètres attirent des millions de touristes par an.

La baie de Nha Trang, qui couvre 507 km² dans la ville éponyme, compte 19 îles baptisées, et de nombreuses autres, très petites, qui n’ont pas encore de nom. L’île la plus grande est Hon Tre, d’une largeur de 36 km². Elle accueille une grande biodiversité marine ainsi que des coraux très originaux à découvrir, en plongée sous-marine.

En 2003, la baie de Nha Trang est entrée dans le club très fermé des plus belles baies du monde. Avec ses centaines d’hôtels aux noms très réputés comme Hyatt, Mariott, Mandara, Starwood, Six Senses, et ses dizaines de kilomètres de plages, la baie est devenue un haut lieu du tourisme national. On peut y pratiquer différentes sortes d’activités sportives : balade en aérostat jusqu’à 150 mètres de haut, parachutisme ascensionnel, planche à voile, jet ski, ski nautique, plongée sous-marine...

Vinpearl Land

Implanté sur l’île de Hon Tre, Vinpearl Land répond aux normes d’un centre de loisirs et de repos cinq étoiles avec un parc de jeux, de jardins... Le trajet du continent à l’île se fait soit en canot, soit en bateau à voile, soit en bateau à moteur et particulièrement par une ligne de câble au-dessus de la mer.

Marais de Nha Phu

Il s’agit d’un des deux marais les plus grands de la province de Khanh Hoà. Le marais Nha Phu se trouve au pied du mont Hon Hèo, à environ 15 km de la ville de Nha Trang. Il a une largeur de 1.500 ha et s’étend sur des dizaines de kilomètres.

Baie de Vân Phong

Dans le domaine du district de Van Ninh, la baie de Vân Phong se trouve à environ 60 km de la ville de Nha Trang. Le paysage est très pittoresque.

Plage de Dai Lanh

Toujours dans le district de Van Ninh, la plage de Dai Lanh se trouve à côté de la Nationale 1A, à environ 80 km au nord de Nha Trang. Cette plage est réputée pour son sable blanc. La plage, en forme de demi-lune, est entourée de filaos.

Plage de Dôc Lêt

Située à environ 50 km au nord de Nha Trang, dans le district de Ninh Hoa, la plage de Dôc Lêt possède une côte de 10 km de dunes hautes de plusieurs dizaines de mètres, qui est à l’origine de son nom Dôc Lêt.

Réserve maritime de Hon Mun

Cette réserve maritime se trouve dans le sud du golfe de Nha Trang. Les roches ont formé des grottes qui abritent des colonies de salanganes dont on récolte les nids de salive, vendus à prix d’or. Les fonds marins abritent des coraux aux couleurs vives. C’est l’adresse favorite des océanologues et des touristes, des fans de plongée sous-marine.

Tours de Po Klong Garai

Le site de Po Klong Garai se situe dans la commune de Tâm An, district de Tâm Ky, province de Ninh Thuân, à 7 km à l’ouest de Phan Rang. Il daterait de la fin du XIIIe siècle. Po Klong Garai fut construit par le roi Cham Jaya Simhavarman Le site comprend trois tours : tour principale (20,5 m), tour au feu (9,31 m) et tour à la porte (8,56 m). La tour principale, la plus belle, est ornée de sculptures dont un tympan de Shiva aux six bras, placée au-dessus de l’entrée.

La tour principale est dédiée au culte du roi Po Klong Garai (1101-1205) qui a de grandes contributions au pays. C’est un ouvrage élite de l’architecture Cham. Chaque année, les Cham organisent la fête Kate en 7e mois lunaire du calendrier cham. C’est la fête la plus importante des Cham.

Mui Né

Mui Né, littéralement le Cap du Refuge, est un site touristique célèbre de la province de Binh Thuân (partie méridionale du Centre). Situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Phan Thiêt, le village de pêcheurs de Mui Né est relié à la ville de Phan Thiêt par la route Nguyên Dinh Chiêu.

Autrefois une plage désertée, Mui Né possède maintenant des centaines d’hôtels et de resorts. Les sites à découvrir : village de pêche, tour Poshanu, villa Ông Hoàng, collines de sables, Hon Rom, Suôi Tiên, école Duc Thanh… Ce paysage inédit constitue une source d’inspiration intarissable pour tant de photographes. - CVN/VNA