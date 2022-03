La séance de travail du mardi de la 9e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Poursuivant les séances de travail de la 9e session, mardi matin 15 mars, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a examiné l'ajout de l'estimation budgétaire de l'État de l'aide non remboursable (sous la tâche des dépenses récurrentes) de 2020 ; décidé de compléter l'estimation budgétaire de l'État de l'aide non remboursable (dépenses récurrentes) de 2021.

Les membres du Comité permanent de l'Assemblée nationale ont convenu de l'ajout de l'estimation budgétaire de l'État de l'aide non remboursable de 2020 ; du complément de l'estimation budgétaire de l'État de l'aide non remboursable de 2021 pour garantir que les subventions étrangères sont éligibles pour la comptabilité et l’arrêté des comptes. Cependant, les députés ont souligné qu'il s'agissait d'un budget supplémentaire, il doit donc être soumis à l'Assemblée nationale.

Photo d'illustration : VNA

Les membres du Comité permanente de l'Assemblée nationale ont suggéré que le gouvernement gère étroitement l'aide non remboursable, prévienne les pertes et le gaspillage et détermine les responsabilités des ministères, secteurs et localités dans la réception de l'aide. Il faut tirer des leçons dans la lenteur de l'attribution des estimations attribuées par l'Assemblée nationale, le retard dans la soumission des rapports à l'Assemblée nationale ; mise à jour et examen des données à soumettre à l'Assemblée nationale pour examen et décision.

De nombreux députés ont noté que le gouvernement et l'Audit de l'État doivent convenir ensemble les données, y compris celles concernant l'aide étrangère au contrôle de l'épidémie de COVID-19. Ils ont demandé au gouvernement de poursuivre l'étude et de perfectionner les documents juridiques ; de renforcer l'inspection et le contrôle des aides non remboursables afin d'en garantir l'efficacité et la transparence, conformément à la réglementation. - VNA