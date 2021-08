Vaccination contre le COVID-19 à Selangor, en Malaisie, le 25 juillet 2021. Photo : Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère malaisien de la Santé a signalé lundi 219 décès dus au SARS-CoV-2 au cours des 24 dernières heures, un record quotidien, portant le bilan total depuis le début de la pandémie à 9.403 décès.

Le ministère a également confirmé le même jour 15.764 nouvelles infections par le COVID-19, portant le total cumulé des cas en Malaisie à 1.146.186.

Vaccination contre le COVID-19 à Phnom Penh, au Cambodge. Photo : Xinhua/VNA

Selon le ministère de la Santé du Cambodge le 1er août, le Royaume a enregistré samedi et dimanche 109 nouveaux cas de contamination au variant Delta hautement contagieux du coronavirus.

Le Cambodge a précédemment signalé qu’au 27 juillet, 114 patients de COVID-19 avaient été détectés avec le variant Delta du virus SARS-CoV-2. Ce chiffre est maintenant passé à 223 au 1er août.

Avec 560 nouvelles infections confirmées le 2 août, le bilan national du Royaume s'est établi à 77.914 dont 1.420 décès.

Vaccination contre le COVID-19 à Surabaya, en Indonésie, le 29 juillet 2021. Photo : AFP/VNA

Le gouvernement indonésien a décidé de poursuivre l'application de l'état d'urgence des restrictions à la mobilité publique, connu sous le nom de PPKM (Application des restrictions aux activités communautaires) de niveau 4, du 3 au 9 août dans certaines localités afin d'empêcher la propagation du coronavirus.

Plusieurs villes et provinces, y compris la capitale Jakarta, sont soumises à des restrictions de niveau 4, qui restreignent les mouvements des personnes. Seuls les employés des secteurs essentiels tels que l'énergie et la santé sont autorisés à retourner sur leur lieu de travail.

Le président indonésien Joko Widodo a déclaré que ces mesures avaient conduit à « des améliorations au niveau national » en termes de nombre quotidien de nouveaux cas de COVID-19, de nombre de cas actifs, de rétablissement et de taux d'occupation des lits d'hôpitaux.

Le quatrième pays le plus peuplé au monde a enregistré plus de 3,4 millions de cas de COVID-19 et 97.000 décès depuis le début de la pandémie. -VNA