2,8 millions de tonnes d'acier exportés en quatre mois. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Les exportations nationales de l’acier vers l’UE sont faibles, représentant seulement 7,1% du total en quatre mois. L'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA) récemment signé permettra au secteur de l'acier d’augmenter ses exportations vers ce marché avec des tarifs douaniers préférentiels par rapport à leurs concurrents.

Selon l'Association de l'acier du Vietnam (VSA), les exportations d’acier ont connu sur les quatre premiers mois une croissance de 41% en volume par rapport à la même période de l’année précédente pour atteindre 2,8 millions de tonnes.

L’ASEAN est le plus grand marché à l'export de l'acier et du tôle vietnamiens avec 61% du total. Les Etats-Unis sont le deuxième importateur de ce produit (8,1%). Les exportations vers l’UE représentent seulement 7,1%, toujours selon la VSA.

Le Vietnam et l'UE ont des produits exportés qui ne se font pas directement concurrence. Pendant ce temps, le secteur de l'acier n'a pas encore stimulé ses exportations vers l'UE, en se concentrant sur certains marchés traditionnels tels que l'ASEAN, les États-Unis... Par conséquent, l'opportunité d'exporter ce produit vers l’UE reste encore très grande.

Des experts soulignent la nécessité de diversifier les marchés, ajoutant que le pays peut tirer parti des préférences tarifaires à l'exportation, grâce à des accords de libre-échange (ALE) existants et à l'EVFTA récemment signé.

Ils suggèrent aux entreprises de saisir cette opportunité pour augmenter leurs exportations vers le marché européen.

Ils estiment également que pour profiter de cet accord, les entreprises doivent appliquer les technologies avancées dans la production, améliorer la compétitivité et la qualité des produits, bien comprendre le cadre juridique du marché et les barrières techniques pour être plus actives à l’exportation. -VNA