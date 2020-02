Hanoi (VNA) – Avec l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Union européenne – Vietnam (EVFTA), prévue en juillet prochain, les entreprises vietnamiennes accédéront à un vaste marché à fort potentiel. Elles doivent cependant satisfaire de nombreuses réglementations et normes strictes.

L’EVFTA favorisera l’exportation du riz vietnamien. Photo : VNA

Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh, en 2019, le chiffre d’affaires à l’exportation du Vietnam vers l’Union européenne (UE) a atteint 41,48 milliards de dollars et les importations ont atteint 14,91 milliards de dollars. Par conséquent, l’EVFTA, une fois en vigueur, nous aidera à faciliter les exportations et à diversifier les marchés.



L’EVFTA est une opportunité pour le Vietnam d’augmenter sa part de marché sur le marché européen ainsi que pour améliorer sa compétitivité. En conséquence, 85% des lignes tarifaires du Vietnam seront réduites à 0% juste après la date d’entrée en vigueur et, 7 ans plus tard, le taux des lignes tarifaires supprimées passera à 99%. L’EVFTA est en effet une excellente opportunité pour le Vietnam d’ouvrir une grande porte sur le marché de l’UE, en particulier pour les entreprises exportatrices de produits agricoles tels que fruit du dragon, la mangue, le ramboutan, le pamplemousse et le durian, notamment.



Plus de 500 millions de consommateurs européens



"L’EVFTA nous aide à réduire la dépendance du marché chinois et offrira de grandes opportunités aux entreprises vietnamiennes pour pénétrer un vaste marché potentiel avec plus de 500 millions d’habitants et un produit intérieur brut (PIB) d’environ 18 000 milliards de dollars", a déclaré le ministre Trân Tuân Anh. Cependant, il reconnait que les entreprises vietnamiennes seront également confrontées à de nombreux défis car l’UE est le "marché le plus exigent du monde".



Le franchissement des barrières tarifaires ne signifie pas que nos biens et services seront acceptés par ce marché. L’UE compte de nombreuses réglementations non seulement liées aux normes de produits, mais aussi en ce qui concerne ses processus de production. Par exemple, elle ne consomme jamais les produits de pêche illégale ou le bois provenant de forêts naturelles. Ou encore ses exigences en matière de travail et d’environnement font partie de celles les plus rigoureuses au monde. Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh, en 2019, le chiffre d’affaires à l’exportation du Vietnam vers l’Union européenne (UE) a atteint 41,48 milliards de dollars et les importations ont atteint 14,91 milliards de dollars. Par conséquent, l’EVFTA, une fois en vigueur, nous aidera à faciliter les exportations et à diversifier les marchés.L’EVFTA est une opportunité pour le Vietnam d’augmenter sa part de marché sur le marché européen ainsi que pour améliorer sa compétitivité. En conséquence, 85% des lignes tarifaires du Vietnam seront réduites à 0% juste après la date d’entrée en vigueur et, 7 ans plus tard, le taux des lignes tarifaires supprimées passera à 99%. L’EVFTA est en effet une excellente opportunité pour le Vietnam d’ouvrir une grande porte sur le marché de l’UE, en particulier pour les entreprises exportatrices de produits agricoles tels que fruit du dragon, la mangue, le ramboutan, le pamplemousse et le durian, notamment.Plus de 500 millions de consommateurs européens"L’EVFTA nous aide à réduire la dépendance du marché chinois et offrira de grandes opportunités aux entreprises vietnamiennes pour pénétrer un vaste marché potentiel avec plus de 500 millions d’habitants et un produit intérieur brut (PIB) d’environ 18 000 milliards de dollars", a déclaré le ministre Trân Tuân Anh. Cependant, il reconnait que les entreprises vietnamiennes seront également confrontées à de nombreux défis car l’UE est le "marché le plus exigent du monde".Le franchissement des barrières tarifaires ne signifie pas que nos biens et services seront acceptés par ce marché. L’UE compte de nombreuses réglementations non seulement liées aux normes de produits, mais aussi en ce qui concerne ses processus de production. Par exemple, elle ne consomme jamais les produits de pêche illégale ou le bois provenant de forêts naturelles. Ou encore ses exigences en matière de travail et d’environnement font partie de celles les plus rigoureuses au monde.

Le Vietnam augmentera ses ventes des fruits vers l’Union européenne une fois l’entrée en vigueur de l’EVFTA. Photo : VNA

Par conséquent, nos associations et entreprises doivent constamment être bien conscientes de ces exigences en vue d’exploiter les opportunités offertes par l’EVFTA. Le ministre de l’Industrie et du Commerce a déclaré que "le Vietnam devrait améliorer davantage la qualité de l’agriculture, en assurant sa traçabilité selon la demande de l’Europe".



Selon la compagnie boursière SSI Securities Company, l’EVFTA profitera grandement aux exportations de prêt à porter du Vietnam vers l’Union européenne, connu comme le deuxième plus grand marché de produits vietnamiens. L’an passé, l’Union européenne a importé pour 4,4 milliards de dollars de vêtements vietnamiens, soit une augmentation de 2,2% par rapport à l’année précédente. Le prêt à porter représentait environ 10% des importations totales de l’UE en provenance du Vietnam.



Le Vietnam bénéficie du Système de préférences généralisées (SPG) de l’UE pour les pays en développement, avec un taux préférentiel à 9% pour certaines lignes tarifaires. Après l’entrée en vigueur de l’EVFTA, le taux d’imposition selon la Règle de la nation la plus favorisée (NPF) remplacera automatiquement le SPG. Cela signifie qu’au cours des deux premières années de mise en œuvre de l’EVFTA, la plupart des vêtements nationaux ne bénéficieront pas de l’EVFTA, car le taux de la taxe selon la NPF est supérieur à celui du SPG, actuellement 9%. Mais, après trois à sept ans, la plupart des produits vietnamiens exportés vers l’Union européenne verront la taxe à l’exportation progressivement éliminée selon le tarif de la NPF de 12% à 0%.



Des réglementations rigoureuses



Cependant, en marge de ces potentialités, le marché européen pose également des défis à ses partenaires. Tout particulièrement avec l’UE, l’un des marchés où les normes de qualité, d’hygiène et de sécurité alimentaire ainsi que les valeurs sociales sont les plus strictes. Le respect de ces engagements augmentera les coûts de conversion, de formation des ressources humaines, de gestion des risques et bien sûr réduira la compétitivité des entreprises.



D’après Pham Bình An, directeur du Centre de soutien à l’intégration internationale de Hô Chi Minh-Ville, pour exploiter les avantages que cet accord apporte, les entreprises exportatrices vietnamiennes doivent améliorer rapidement leur compétitivité. Il leur faut se renseigner activement et intégrer le contenu des engagements du Vietnam et des partenaires pour se préparer à la conformité dès que l’EVFTA entrera officiellement en vigueur. Par conséquent, nos associations et entreprises doivent constamment être bien conscientes de ces exigences en vue d’exploiter les opportunités offertes par l’EVFTA. Le ministre de l’Industrie et du Commerce a déclaré que "le Vietnam devrait améliorer davantage la qualité de l’agriculture, en assurant sa traçabilité selon la demande de l’Europe".Selon la compagnie boursière SSI Securities Company, l’EVFTA profitera grandement aux exportations de prêt à porter du Vietnam vers l’Union européenne, connu comme le deuxième plus grand marché de produits vietnamiens. L’an passé, l’Union européenne a importé pour 4,4 milliards de dollars de vêtements vietnamiens, soit une augmentation de 2,2% par rapport à l’année précédente. Le prêt à porter représentait environ 10% des importations totales de l’UE en provenance du Vietnam.Le Vietnam bénéficie du Système de préférences généralisées (SPG) de l’UE pour les pays en développement, avec un taux préférentiel à 9% pour certaines lignes tarifaires. Après l’entrée en vigueur de l’EVFTA, le taux d’imposition selon la Règle de la nation la plus favorisée (NPF) remplacera automatiquement le SPG. Cela signifie qu’au cours des deux premières années de mise en œuvre de l’EVFTA, la plupart des vêtements nationaux ne bénéficieront pas de l’EVFTA, car le taux de la taxe selon la NPF est supérieur à celui du SPG, actuellement 9%. Mais, après trois à sept ans, la plupart des produits vietnamiens exportés vers l’Union européenne verront la taxe à l’exportation progressivement éliminée selon le tarif de la NPF de 12% à 0%.Des réglementations rigoureusesCependant, en marge de ces potentialités, le marché européen pose également des défis à ses partenaires. Tout particulièrement avec l’UE, l’un des marchés où les normes de qualité, d’hygiène et de sécurité alimentaire ainsi que les valeurs sociales sont les plus strictes. Le respect de ces engagements augmentera les coûts de conversion, de formation des ressources humaines, de gestion des risques et bien sûr réduira la compétitivité des entreprises.D’après Pham Bình An, directeur du Centre de soutien à l’intégration internationale de Hô Chi Minh-Ville, pour exploiter les avantages que cet accord apporte, les entreprises exportatrices vietnamiennes doivent améliorer rapidement leur compétitivité. Il leur faut se renseigner activement et intégrer le contenu des engagements du Vietnam et des partenaires pour se préparer à la conformité dès que l’EVFTA entrera officiellement en vigueur.