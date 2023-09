Espace d'exposition de produits technologiques, équipements et services commerciaux. Photo: VNA



Dong Nai (VNA) - Un programme sur les technologies vertes et un séminaire consacré aux crédits carbone ont eu lieu le 26 août dans la province méridionale de Dong Nai (Sud).



Ces événements ont été organisés par Ecotech dans le cadre du Festival de l’entrepreneuriat et de l’innovation Techfest Dong Nai et du Marché des technologies, des équipements et du commerce de Dong Nai 2023.



Ils avaient pour objet de discuter des opportunités ainsi que des difficultés et des défis dans le développement des technologies vertes, des politiques de soutien pour encourager les entreprises à saisir cette tendance inévitable.



Lors du séminaire intitulé «Crédits carbone et orientations futures des technologies vertes», Pham Hong Quat, directeur du Département du développement des marchés et des entreprises scientifiques et technologiques (Ministère des Sciences et des Technologies), a souligné l’importance des technologies vertes et de l’économie circulaire dans les l’innovation.-VNA