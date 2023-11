Le député Shaun Chen, coprésident du Groupe d'amitié parlementaire Canada-Vietnam (deuxième à partir de la gauche), le secrétaire général de l'Association d'amitié Vietnam-Canada Nguyen Nang Khieu (deuxième à partir de la droite) et l'ambassadeur du Vietnam au Canada Pham Vinh Quang (premier à partir de la droite). Photo : VNA

Ottawa (VNA) – Un événement culturel spécial marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Canada a été organisé conjointement par l'ambassade du Vietnam au Canada, le Groupe d'amitié parlementaire Canada-Vietnam, et l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO).



Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam au Canada Pham Vinh Quang a passé en revue les relations entre les deux pays dans divers domaines. Selon lui, les Vietnamiens considèrent le Canada comme un ami sincère et un véritable partenaire dans la région Pacifique.



Le député Shaun Chen à la Chambre des communes du Canada, coprésident du Groupe d'amitié parlementaire Canada-Vietnam, a reconnu que les échanges entre les peuples étaient l'un des facteurs permettant de promouvoir les liens multisectoriels entre les deux pays, en particulier lorsque le Canada mettait en œuvre sa stratégie Indo-Pacifique où le Vietnam occupait une place importante.

Un numéro de marionnettes lors de l'événement. Photo: VNA

Les relations entre le Vietnam et le Canada ont connu des avancées positives depuis l’établissement de leur partenariat intégral en 2017. Le Vietnam est devenu le plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN et une porte d'entrée pour les entreprises canadiennes souhaitant investir en Asie du Sud-Est ainsi que dans la région Asie-Pacifique. De son côté, le Canada est devenu le deuxième partenaire du Vietnam dans les Amériques. Le commerce bilatéral a atteint 7 milliards de dollars en 2022 et 10 milliards de dollars sont attendus en 2023.



La communauté vietnamienne au Canada compte actuellement environ 300.000 personnes. Cette forte communauté contribue à promouvoir les relations entre les deux pays dans tous les domaines, notamment la culture et les échanges entre les peuples. -VNA