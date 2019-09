Le marais Rung dans la province de Vinh Phuc (Nord). Photo: vinhphuc.gov.vn

Vinh Phuc (VNA) - D'une superficie en eau de 80 ha, le marais Rung est situé sur les territoires des communes de Tam Phuc, Tu Trung, Ngu Kien et Phu Da de la province de Vinh Phuc (Nord).



Depuis longtemps, le marais Rung est connu pour de beaux traits naturels comme culturels avec la fête Dung, la fête du temple de Duc Ong, le temple de pierre de Phu Da… Ainsi, il dispose non seulement des potentiels touristiques écologiques, mais également spirituels.



Le Comité populaire de la province de Vinh Phuc a délivré un permis de construire au projet de la zone touristique culturelle du marais Rung qui représente un investissement total estimé à 264 milliards de dôngs, soit l’équivalent d’environ 11,5 millions de dollars.



Couvrant plus de 240 ha, la zone touristique culturelle du marais Rung comprend la superficie en eau du marais ; des zones touristique, culturelle, historique et spirituelle ; une zone d'écotourisme ; un centre de distraction et de loisirs ; des villégiatures ; un centre d’opération ; un parc de stationnement…



L’espace dédié au tourisme culturel comprend des ouvrages et services très divers, répondant aux besoins de différents touristes. Le marais est au centre, entouré par des zones de services.



La zone touristique est divisée en cinq espaces au service de l’organisation de séminaires, d’activités culturelles et artistiques ; de détente ; de soins de beauté et de massage ; de sports ; des villégiatures et de jardins.



Une fois achevée, la zone touristique culturelle du marais Rung sera une destination attrayante proche de la capitale. Il donnera un nouvel élan au développement du district de Vinh Tuong et, plus généralement, de la province de Vinh Phuc.



Dans cette zones touristique, les visiteurs pourront profiter d'activités culturelles et de distraction, ainsi que d'activités de culture spirituelle en visitant le temple en pierre de Phu Da, le temple de Duc Ong, des sites historiques et culturels d’An Tuong, des villages d’artisanat, et en découvrant des fêtes folkloriques, etc.



La province septentrionale de Vinh Phuc est considérée comme une localité pleine de potentiels en termes de tourisme culturel, religieux et écologique, grâce à ses nombreux monuments culturels et historiques, ainsi qu'à ses magnifiques sites naturels. La province joue un rôle important dans la promotion de la coopération pour le développement économique et des échanges culturels entre les pays et territoires où coule le Mékong.



Aujourd’hui, cette province possède nombre de grands complexes touristiques comme Tây Thiên à Tam Dao, Dai Lai, le site d’écotourisme Sông Hông Thu Do... et aussi de nombreux produits touristiques typiques, en particulier sur le plan culturel.



La zone éco-touristique Tam Dao 2, réalisé par Sun Group avec l’investissement pour la première phase de 2.900 milliards de dôngs, est un projet clé dans la stratégie du développement touristique lié au développement socio-économique de la province de Vinh Phuc, la stratégie de développement régional de Hanoï et celle de la zone économique de pointe du Nord jusqu’en 2020, vision 2030.



Elle comprend différents ouvrages comme un parc, un jardin botanique, une zone d’exposition, des aires de jeux pour enfants et pour toute la famille, une aire de jeux de haute technologie, une zone d'activité de plein air…



Une fois achevée, cette zone d'écotourisme contribuera à relier la zone touristique Hanoï - Vinh Phuc - Thai Nguyên - Lào Cai.



Cette année, la province de Vinh Phuc, qui ambitionne de devenir un centre majeur de services touristiques de la région comme du pays. Elle vise près de 6 millions de visiteurs dont 40.000 étrangers, et 2.000 milliards de dôngs (plus de 90 millions de dollars) de recettes touristiques. -VNA