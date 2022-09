Temple Mau, un des sites les plus prisés de Hung Yen. Photo: baodautu.vn

Hung Yen (VNA) - La province de Hung Yen, à 60 km au sud-est de la capitale Hanoï, est réputée pour le vieux dicton "Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến" (la plus importante ville est la capitale, la seconde est Pho Hien - ville de Hung Yen d’aujourd’hui, chef-lieu de la province éponyme). Aux XVIe et XVIIe siècles, Pho Hien était un port international très fréquenté, un centre commercial de premier plan du pays. Elle se classait parmi les trois villes les plus importantes du Vietnam.

Entourée du fleuve Rouge et de la rivière Luoc qui fertilisent des champs de maïs et de riz, des vergers de longanes et des étangs de lotus, la province de Hung Yen est la seule localité du pays sans montagnes, forêts ni plages.

Avec une riche culture et une histoire séculaire avec de nombreux monuments et héritages, Hung Yen présente des avantages importants pour le développement du tourisme.

Hung Yen recense actuellement plus de 1.800 reliques historiques et culturelles, dont trois reliques spéciales de niveau national (Complexe relique de Pho Hien; Pagode de Thai Lac; Temple d'An Xa), 175 reliques de niveau national, 257 reliques de niveau provincial et cinq trésors nationaux, ainsi que de célèbres villages d'artisanat traditionnel et plus de 400 fêtes traditionnelles empreintes de la culture typique du Delta du Nord. En particulier, de nombreux villages artisanaux de la province ont leurs marques bien établies, dont la sauce de soja Ban, la coulée de bronze Long Thuong, l'encens Cao Thon et la liqueur Truong Xa.

Une fois arrivée dans la province, les visiteurs ne devront pas rater les spécialités locales, notamment le longane, les graines de lotus, le "bánh răng bừa" (gâteaux de riz farcis de viande, d'oignons séchés et de cèpes) et le poulet de Dong Tao, une rare espèce vietnamienne de poulet aux pattes volumineuses, à la peau rouge et à la viande délicieuse qui autrefois n'était servie qu'aux membres de la famille royale.

Photo d'archive de Pho Hien. Photo: baohungyen.vn

Le nombre de visiteurs à Hung Yen a augmenté régulièrement au fil des ans avec un taux de croissance annuel moyen de 10 à 15%. En 2019, la province a accueilli environ un million d'arrivées, en hausse de 11% en glissement annuel. Les recettes totales du tourisme ont été estimées à plus de 220 milliards de dongs (9,3 millions de dollars).

En 2020 et 2021, malgré les impacts négatifs de la pandémie de COVID-19, le secteur provincial du tourisme s'est développé et a obtenu certains résultats encourageants.

Sur la base du potentiel et des avantages touristiques, la province de Hung Yen se concentre sur la promotion de l'exploitation des produits touristiques selon des orientations spécifiques. Il s’agit du tourisme culturel et spirituel associé aux circuits du fleuve Rouge et aux itinéraires routiers, des voyages de découverte des festivals folkloriques traditionnels, de l’l'écotourisme, l'agrotourisme, du tourisme communautaire et des villages artisanaux.

Le plan directeur de développement touristique de Hung Yen pour 2025, avec une vision pour 2030, vise à maximiser le potentiel et les avantages de la province; à exploiter et à utiliser efficacement toutes les ressources; à se concentrer sur les investissements dans la construction d’infrastructures, à créer une percée dans ce secteur, à développer des installations matérielles et techniques pour le tourisme afin de maintenir un taux de croissance élevé, en s'intégrant à la tendance générale de développement de l'ensemble de la région et du pays.

Dans la nouvelle situation, Hung Yen accorde une attention particulière au développement du tourisme en toute sécurité, afin d'apporter la tranquillité d'esprit et la satisfaction aux visiteurs.

Avec le message "Hung Yen - destination sûre, conviviale et hospitalière", le secteur touristique de la localité promeut la communication et la mobilisation des entreprises touristiques pour créer des produits et services attrayants et intéressants.

La province favorise également les liens avec les grands marchés de touristes tels que Ho Chi Minh-Ville, Hanoï, Hai Phong et Quang Ninh. -VNA