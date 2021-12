Des garde-frontières de la province de Quang Binh présentent à des habitants locaux des mesures de prévention et de contrôle du COVID-19. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a eu le 23 décembre à Hanoï une séance de travail avec la permanence du Conseil des affaires ethniques.

Tran Thanh Man a souligné que la pandémie de COVID-19 avait gravement affecté le développement socio-économique du pays, dont la vie des minorités ethniques dans les zones montagneuses. Dans ce contexte, l’AN a promulgué de manière proactive de nombreux mécanismes et politiques pour aider à temps les habitants à surmonter leurs difficultés et à stabiliser leur vie.

Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Le Conseil des affaires ethniques a suivi de près la situation pour présenter les aspirations des minorités ethniques à l'AN, contribuant ainsi à l’élaboration et la prise des décisions précises et efficaces de l'AN et de son Comité permanent, a constaté Tran Thanh Man.

Concernant les tâches clés dans les temps à venir, il a demandé au Conseil des affaires ethniques de continuer d’évaluer les impacts de la pandémie pour identifier clairement les tâches clés au service du développement socio-économique, de la prévention et du contrôle de la pandémie, afin de garantir le bien-être social et la bonne mise en œuvre des politiques liées aux affaires ethniques.

En plus, Tran Thanh Man a demandé au Conseil des affaires ethniques de continuer à superviser la mise en œuvre du Programme cible national 2021-2030 pour le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et montagneuses, des programmes de réduction de la pauvreté de manière durable, d’édification de la Nouvelle ruralité dans les zones peuplées d'ethnies minoritaires et les zones montagneuses..., afin de cerner rapidement les difficultés et de proposer des solutions pour mettre en œuvre efficacement ces programmes.

Enfin, Tran Thanh Man a indiqué que le Conseil des affaires ethniques devait organiser des séminaires et consulter des experts, des scientifiques, des gestionnaires, des patriarches de villages et des localités pour résoudre les difficultés en suivant de près les lignes directrices du Parti, les politiques et les lois de l'État, les règlements en vigueur, notamment la Résolution du 13e Congrès national du Parti. -VNA