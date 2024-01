EuroCham publie la 15e édition de son Livre blanc. Photo: doanhnghiepkinhtexanh.vn



Hanoï (VNA) - La Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham) a publié, le 16 janvier à Hanoï, la 15e édition de son Livre blanc annuel qui fournit des informations et apporte une vision multidimensionnelle de la politique d'affaires du Vietnam sur la base des points de vue, des évaluations et des commentaires de la communauté des entreprises européennes.



Lors de l'événement, l'ambassadeur Julien Guerrier, chef de la délégation de l'UE au Vietnam, a souligné l'importance des efforts de coopération entre les deux parties pour mettre en œuvre les recommandations du Livre blanc.



Selon le président d'EuroCham, Gabor Fluit, même si l'économie mondiale traverse une période compliquée, l'économie vietnamienne fait toujours preuve de résilience et de flexibilité.

Dans son discours, Gabor Fluit a également parlé des détails intéressants sur le "Green Economy Forum & Exhibition (GEFE) 2022" (Forum et Exposition sur l'Économie verte), qui aura lieu du 21 au 23 octobre 2024 à Hô Chi Minh-Ville.



Cette 15e édition du Livre blanc d'EuroCham est un document précieux, enrichi grâce aux contributions des 19 sous-comités sectoriels d'EuroCham.



Ce document devrait soutenir la mise en œuvre effective de l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) et contribuer à la ratification complète de l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam (EVIPA). Ces efforts sont très importants pour renforcer les relations économiques entre le Vietnam et l'Union européenne dans l'intérêt commun. -VNA