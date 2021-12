Hanoi, 20 décembre (VNA) - La capitale et onze autres provinces et grandes villes (Quang Ninh, Hai Phong, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An, Hoà Binh, Son La, Diên Biên, Lai Châu, Lào Cai et Hà Giang) ont convenu d’établir un couloir sûr pour redresser le secteur touristique, jusque-là paralysé par la quatrième vague.

Les touristes visitent la citadelle impériale de Thang Long, à Hanoi. Photo : VNA

Lors d’une conférence sur la connexion touristique placée sous le thème «Établir un couloir sûr entre Hanoï et différentes localités», organisée le 17 décembre, la directrice du service du Tourisme de Hanoï Dang Huong Giang a fait savoir que les autorités doivent décider des conditions imposées aux touristes et aux voyagistes.

Les habitants soutiennent la réouverture des activités touristiques et notamment l’établissement d’un couloir sûr dans ce contexte épidémique. Hanoï a lancé cette initiative et appelé les autres provinces du Nord à s’y joindre. Le tourisme est un secteur qui nécessite d’une coopération intersectorielle et interrégionale. Il faut donc agir ensemble pour redresser le tourisme après une longue période de blocage due à la pandémie, a-t-ele expliqué.

Un couloir touristique sûr permettrait aux voyagistes de relancer leur activité et de stimuler le développement des chaînes de produits touristiques.

En 2022, Hanoï s'efforce d’accuellir de 9 à 10 millions de visiteurs, dont de 7,8 à 8 millions de touristes nationaux et entre 1,2 et 2 millions de visiteurs internationaux, les revenus totaux du secteur devraient atteindre 27.000 milliards de dongs.

La capitale ambitionne d’attirer en 2023 entre 12 et 14 millions de touristes, dont de 9,5 à 11,5 millions de voyageurs domestiques et entre2,5 et 3,5 millions des visiteurs internationaux avec un chiffre d’affaires total de plus de 42.000 milliards de dongs.- VNA