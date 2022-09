Le chant folklorique Quan ho, un trait culturel typique de la province de Bac Ninh. Photo: thanglong.chinhphu.vn



Hanoi (VNA) – L’événement «Espace de Bac Ninh au cœur de Hanoi 2022 » aura lieu du du 23 au 25 septembre prochain dans l’espace des rues piétonnes de Hô Guom et des zones avoisinantes, selon le Service de la culture et des sports de Hanoi.

"L'espace Bac Ninh au cœur de Hanoi" présentera les patrimoines culturels, la cuisine traditionnelle ainsi que les destinations impressionnantes de Bac Ninh.

Il s’agit de la deuxième fois que cet événement a lieu, dans le but de promouvoir l'image de la culture et des habitants de Bac Ninh auprès du public de la capitale et des touristes nationaux et étrangers.

A présent, Bac Ninh compte 1.589 vestiges, dont 643 sont classées, avec 4 vestiges nationaux spéciaux, 204 vestiges nationaux, 435 vestiges provinciaux.

La province compte actuellement 14 objets et groupes d'objets reconnus comme trésors nationaux. En outre, il existe 49 patrimoines culturels immatériels, dont 4 sont reconnus par l'UNESCO ; 8 patrimoines inscrits sur la Liste nationale des patrimoines culturels immatériels.- VNA