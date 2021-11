Photo d'illustration : vneconomy.vn

Hanoï (VNA) – L’ambassadrice de Norvège au Vietnam, Grete Lochen, et le conseiller au commerce norvégien, Arne-Kjetil Lian, ont récemment présenté au ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, un rapport de recherche sur la chaîne d’approvisionnement de l’éolien offshore du Vietnam.



Ce rapport de 70 pages donne un aperçu de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'éolien offshore du Vietnam. Le rapport recommande des mesures que le pays peut prioriser pour stimuler la croissance de la chaîne d'approvisionnement nationale, créer plus d'emplois pour les travailleurs qualifiés et exporter vers d'autres marchés.



Il met également en évidence les opportunités que l'éolien offshore apportera aux fournisseurs vietnamiens et identifie les domaines dans lesquels les entreprises étrangères, norvégiennes notamment, peuvent travailler avec des partenaires au Vietnam pour promouvoir des projets dans ce secteur.



Arne-Kjetil Lian a affirmé que la technologie est un facteur clé dans l'éolien offshore – et c'est aussi un avantage des entreprises norvégiennes. Le milieu des affaires norvégien est prêt à coopérer avec des partenaires au Vietnam, en partageant des expériences et technologies pour l'aider à construire une chaîne d'approvisionnement nationale solide.



Avec plus de 3.000 km de côtes, les ressources éoliennes offshore du Vietnam sont abondantes, donc il n'est pas étonnant que le pays soit en train de devenir un marché émergent dans ce secteur. Selon la Banque mondiale, d'ici 2035, l'éolien offshore pourrait répondre à 12% de la demande d'électricité du Vietnam.-VNA