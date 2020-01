Le Japon est toujours la principale destination de la main-d’œuvre vietnamienne. Photo d'illustration/TNO

Hanoï (VNA) - En 2019, le nombre de travailleurs vietnamiens envoyés à l'étranger sous contrat a augmenté de plus de 28.000 par rapport à l'objectif fixé.Selon le Département de gestion des travailleurs vietnamiens à l’étranger du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, en 2019, le nombre de travailleurs vietnamiens envoyés à l’étranger atteint 148.000, un nouveau record ces dernières années.Le nombre de travailleurs vietnamiens envoyés à l'étranger sous contrat cette année a augmenté de plus de 28.000 par rapport à l'objectif fixé. L’année 2018 a également enregistré un nombre très élevé de travailleurs vietnamiens à l'étranger, avec plus de 142000.Ainsi, il s’agit de la cinquième année que le nombre de travailleurs vietnamiens envoyés à l'étranger dépasse le seuil de 115.000 depuis 2015.Après quatre ans, plus de 550.000 travailleurs vietnamiens envoyés à l’étranger, en progression de 10% et terminant avec un an d'avance sur le plan quinquennal 2016-2020. Le Japon est toujours la principale destination de la main-d’œuvre vietnamienne. Suivent Taïwan (Chine) et la Corée du Sud. - CVN/VNA