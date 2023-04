Photo d'illustration : VNA Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le Banque mondiale (BM) a mis à jour le 13 avril le rapport sur la situation macroéconomique du Vietnam en avril 2023, selon lequel, le ralentissement de la croissance de l'économie au premier trimestre 2023 doit être suivi de près.



Si la demande intérieure et extérieure reste faible, le gouvernement peut envisager de soutenir la demande globale en accélérant le décaissement des investissements publics.



L'augmentation prévue des prix de l'électricité et des salaires du secteur public dans les mois à venir et l'assouplissement de la politique monétaire de la Banque d'État pourraient entraîner de nouvelles pressions à la hausse sur l'inflation.



Une surveillance étroite du secteur financier est vitale car les marchés financiers mondiaux continuent d'être volatils et l'économie nationale ralentit.

Selon la BM, l'économie vietnamienne a ralenti au premier trimestre 2023, atteignant seulement 3,3 %, un taux inférieur au taux de 5,9 % au quatrième trimestre 2022. La réduction est principalement due à la contraction de l'industrie et à la forte baisse des exportations.



La croissance de l'industrie était de -04% au premier trimestre 2023, bien inférieure à la moyenne de 5,3% sur la période 2020-2022. Les services ont continué d'être le principal contributeur au taux de croissance du Vietnam, avec 2,9 points de pourcentage au premier trimestre 2023, grâce à une forte demande intérieure et au retour de touristes étrangers au pays.



Le secteur agricole a atteint un taux de croissance assez stable de 2,5 % et a contribué à hauteur de 0,3 point de pourcentage à la croissance du PIB au premier trimestre 2023. Les exportations et les importations ont diminué respectivement de 11,8% et 14,6% sur un an au premier trimestre 2023. La baisse a principalement touché les secteurs clés tels que l'électronique, les machines, les textiles, les chaussures et d'autres intrants importés.



Le nombre de visiteurs internationaux a atteint 2,7 millions d'arrivées au premier trimestre 2023, bien plus que les 91.000 arrivées au premier trimestre 2022.



Le taux de croissance de l'indice des prix à la consommation (IPC) est passé de 4,9 % en janvier à 4,3 % en février, et a continué de baisser à 3,4 % en mars.



La baisse de l'inflation a été attribuée à l'augmentation des prix des aliments et des denrées alimentaires ainsi que du logement et des matériaux de construction, respectivement de 1,3 point de pourcentage et de 1,2 point de pourcentage. Les prix des services de transport ont également diminué de 4,9 % en mars, ce qui a contribué à réduire le taux d'inflation de l'IPC de 0,5 point de pourcentage.



L'indice des prix à la production (IPP) pour l'industrie et l'agriculture a été ajusté à la baisse, passant de 6,5 % au quatrième trimestre 2022 à 2,8 % au premier trimestre 2023. La décélération de l'indice de la production industrielle est liée à la baisse des prix des biens, en particulier du carburant. Les ordinateurs, téléphones, appareils électroniques et machines ont diminué d'environ 14,3 % en variation annuelle et les textiles, cuirs et chaussures, 18 % au premier trimestre 2023.



La baisse des capitaux d'investissement étrangers (IDE) enregistrés en 2022 s'est poursuivie au premier trimestre 2023, avec un rythme de -40%.



En même temps, la croissance du crédit a décéléré à 9,5 % en glissement annuel, son niveau le plus bas depuis 2020, reflétant un ralentissement de l'activité économique, notamment dans les secteurs de l'industrie et de l'immobilier.



Afin de soutenir l'économie nationale, la Banque d'État du Vietnam a réduit le taux d'intérêt opérationnel à deux reprises en mars, entraînant une réduction des taux de dépôt et de prêt des banques commerciales. - VNA