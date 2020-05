Hanoi (VNA) - Jusqu’à 670.000 employés ont perdu leur emploi au cours des quatre premiers mois de 2020 à cause de l’épidémie du nouveau coronavirus, a fait savoir le Département de l’emploi du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Conséquence du repli de l’activité à cause du coronavirus, le marché du travail devrait perdre 750.000 emplois au cours de cinq premiers mois. Photo : VNA

Il a indiqué dans un rapport qu’à la fin du mois d’avril, environ 55% des salariés travaillant dans des établissements de production et de commerce individuels et 46% de ceux travaillant dans des entreprises et des coopératives avaient été touchés par cette crise sanitaire.En particulier, l’impact de l’épidémie s’est fait le plus sentir en avril avec 76% des travailleurs touchés, soit une augmentation de 20% par rapport au mois précédent. Jusqu’à 76% des entreprises ont dû résilier et suspendre les contrats de travail avec leurs employés, licencier des employés ou leur permettre de travailler à tour de rôle.Environ 80.000 travailleurs supplémentaires devraient perdre leur emploi en ce mois-ci, portant le nombre total de postes supprimés au cours des cinq premiers mois à environ 750.000, a prédit le Département de l’emploi.Le ratio des entreprises touchées par l’épidémie devrait augmenter de 75 à 80% au deuxième trimestre en raison du ralentissement économique mondial en cours.L’Organisation internationale du Travail a estimé le 21 avril dans son rapport intitulé "Le COVID-19 et le marché du travail au Vietnam" qu’à la fin du 2e trimestre, la crise peut affecter les moyens de subsistance de 4,6 à 10,3 millions de travailleurs, que ce soit par une baisse des heures de travail, des salaires ou, finalement, par une perte d’emploi. – VNA