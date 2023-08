Hanoï (VNA) – L' aéroport international de Noi Bai à Hanoï devrait accueillir environ 410.000 passagers et près de 2.500 vols pendant les quatre jours de congés de la Fête nationale du 1er au 4 septembre, en hausse respectivement de 37% et 17% en un an, a annoncé jeudi un dirigeant de l’aéroport.L'aéroport prévoit une augmentation de 5% du trafic de passagers par rapport aux jours ordinaires. Pendant la journée la plus chargée, l'aéroport devrait accueillir plus de 106.000 passagers, dont 31.000 étrangers et plus de 75.000 nationaux, ainsi que 637 vols, dont 230 internationaux et plus de 407 intérieurs.L'aéroport encourage l'utilisation de bornes d'enregistrement en ligne pour l'enregistrement automatique, ce qui permettra de gagner du temps en évitant les files d'attente aux comptoirs d'enregistrement. -VNA