Hanoi (VNA) - Les localités côtières du Nord allant de Quang Ninh à Ninh Binh ont prévu d’évacuer environ 30.000 personnes en raison de Talim, la première tempête à frapper le Vietnam cette année, qui doit toucher terre le 18 juillet.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang préside une réunion sur la réponse aux tempêtes avec les ministères, les agences et les localités, le 17 juillet. Photo : VNA

La province de Thai Binh devra évacuer plus de 19.000 personnes des zones à risque et zones d’aquaculture.L’ordre d’évacuation a été annoncé lundi 17 juillet lors de la réunion en ligne entre le Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et 27 provinces et villes du Nord.La réunion était présidée par le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, qui est également chef du comité directeur et chef du Comité national de recherche et de sauvetage du Vietnam.Selon le commandement des gardes-frontières, à 6 heures du matin le 17 juillet, 52 188 navires transportant plus de 226.000 personnes avaient été informés des mouvements et de la direction de la tempête. Désormais, aucun navire n’est signalé comme opérant dans des zones dangereuses.Il y a 553 navires et embarcations intérieures opérant dans la zone de Quang Ninh à Nghe An et tous ont reçu des informations sur la tempête.Le 16 juillet à 18 heures, il y avait un total de 17.414 touristes séjournant sur les îles de Quang Ninh et Hai Phong.Les provinces de Quang Ninh, Thai Binh et Nam Dinh interdisent aux navires de se diriger vers ou d’opérer en mer à partir du 17 juillet midi tandis que Hai Phong doit commencer l’interdiction à partir de 19 heures le même jour.D’autres localités continuent de suivre l’évolution de la tempête pour envisager des actions appropriées en fonction de leurs situations réelles.