Des maisons à la région de Cho Lon. Source: kienviet.vn

Ho Chi Minh-Ville, 3 mai (VNA) - Ho Chi Minh-Ville a un grand potentiel pour la restauration de milliers de villas, maisons et bâtiments, dont beaucoup ont plus de 100 ans, selon le Centre de recherches en architecture du Département municipal de la planification et de l'architecture.

Ho Chi Minh-Ville compte environ 3.000 vieilles maisons et villas de grande valeur, dont beaucoup risquent d’être démolies, a indiqué le centre. Sur ce nombre, près de 1.300 maisons ont été construites avant 1975. Environ 168 d’entre elles sont gérées par l’État et reçoivent des fonds de la ville pour des travaux de réparation et de préservation.



L'Institut de développement et de recherche de la ville les a classées en trois types. Le type 1 désigne les bâtiments de valeur historique ou architecturale importante qui doit être préservés, tandis que le type 3 comprend ceux de moindre valeur mais qui peuvent et doivent être restaurés. Environ 90% des bâtiments appartiennent au type 3.



L'architecte Tran Van Khai a déclaré que ce patrimoine bâti a une valeur économique et touristique dans une ville importante comme Ho Chi Minh-Ville, et que les ressources humaines locales jouent un rôle important dans leur préservation et restauration.



Cependant, la plupart des efforts de restauration de ces dernières années ont été effectués par des groupes étrangers.



Un représentant de la société Minerva, propriétaire d'une villa centenaire située au no. 110-112, rue Vo Van Tan dans le 3e arrondissement, a déclaré que son entreprise avait dépensé 35 millions de dollars pour acheter ce bâtiment en 2016. Plus tôt cette année, le comité populaire municipal a donné son accord à la société pour qu'elle engage une équipe étrangère pour la restauration de la villa sur une période de deux ans. – CPV/VNA