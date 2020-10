Hanoi (VNA) - Quelque 150.000 rescapés des inondations dans le Centre du Vietnam auront un besoin urgent d’aide alimentaire au cours des cinq à six prochains mois, tandis que 110.000 personnes vulnérables auront besoin d’un soutien pour retrouver leurs moyens de subsistance et leur production agricole, a rapporté le Partenariat pour la réduction des risques de catastrophe (DRRP) lors d’une réunion tenue lundi 26 octobre à Hanoi.

Ces derniers jours, des pluies torrentielles et des crues ont eu de graves conséquences dans certaines provinces du Centre, notamment à Thua Thiên-Huê, Quang Tri, Quang Binh et Hà Tinh. Photo : VNA

Le rapport a été préparé par trois groupes d’experts de la DRRP qui ont été envoyés dans les provinces sinistrées allant de Quang Binh à Quang Ngai (Centre) les 22 et 23 octobre pour évaluer les dégâts des inondations et les besoins des survivants.Il a également montré qu’environ 7 millions de personnes vivant dans les zones touchées vivent dans des abris temporaires ou dans des structures ou des maisons vulnérables. Les habitants dont les maisons ont été submergées par les eaux de crue ne reviendront probablement pas à la normale avant trois ou cinq semaines.Les partenaires de la DRRP ont fourni une aide d’urgence à la région centrale en réponse à un appel de secours et d’assistance internationale du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles.Le Centre de coordination de l’ASEAN pour l’assistance humanitaire pour la gestion des catastrophes (Centre AHA) a envoyé plus de 30 tonnes de fournitures d’urgence dans les provinces de Thua Thiên-Huê et Quang Tri.La Croix-Rouge du Vietnam a fourni aux zones touchées par les inondations 1.200 paquets de produits familiaux et 500 boîtes de poudre purificatrice P&G, tandis que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a aidé les six provinces les plus touchées avec 320.000 comprimés de purification d’eau Oasis.Les systèmes d’approvisionnement en eau des provinces touchées par les inondations ont été gravement endommagés, provoquant des pénuries d’eau.Dans ce contexte, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a demandé que les comités populaires provinciaux fournissent de l’eau propre aux ménages affectés. Il enverra également de toute urgence 10.000 réservoirs d’eau à Hà Tinh, Quang Binh, Quang Tri et Thua Thiên-Huê. - VNA