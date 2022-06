Le service de portefeuille mobile Mobile Money. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Actuellement, le service de portefeuille mobile Mobile Money est utilisé par 1,1 million de personnes, dont près de 660.000 vivent dans des zones rurales, montagneuses, reculées, frontalières et insulaires, soit plus de 60% du total, selon la Banque d'État du Vietnam.



Mobile Money aide les personnes vivant dans les zones reculées à accéder aux services bancaires, a affirmé Ngo Dien Hy, directeur général adjoint du Groupe des Postes et Télécommunications du Vietnam (VNPT).



Après six mois de mise en œuvre à titre expérimental de Mobile Money, VNPT compte plus d'un demi-million de comptes, 2.400 guichets, 2.100 services acceptant le paiement par Mobile Money, principalement l'électricité, l'eau, des services publics, les frais de scolarité, etc.



Selon Ngo Dien Hy, VNPT a atteint partiellement son objectif initial lors du lancement du service Mobile Money, en particulier en matière d’accès à de nouveaux clients.



De son côté, Le Anh Dung de la Banque d’Etat, a souligné que Mobile Money accélérerait fortement le paiement sans numéraire dans les zones rurales, reculées, frontalières, insulaires, contribuant à créer un écosystème de paiement dynamique et inclusif au service des habitants dans l’ensemble du pays.



Mobile Money est développé par Vietnam Communications Corporation (VNPT-Media), avec une licence de la Banque d'État du Vietnam. Ce service répond aux normes de sécurité internationales, avec une interface conviviale, un fonctionnement simple et facile, offrant aux clients une expérience différente d'un service de paiement électronique.



Mobile Money profitera des infrastructures de télécommunications disponibles pour réduire les coûts et augmenter l'accès aux services financiers complets sans numéraire en faveur des plus défavorisés.



Jusqu'à présent, la Banque d'État a autorisé trois grands opérateurs télécoms au Vietnam, à savoir Vinaphone, MobiFone et Viettel, à mettre en fonctionnement à titre expérimental ce service, et ce pour une période de deux ans. -VNA