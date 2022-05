Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue (gauche) et le Premier ministre lao, Phankham Viphavanh . Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a eu mardi 17 mai à Vientiane une entrevue avec le Premier ministre lao, Phankham Viphavanh.

Lors de leur rencontre, les deux dirigeants ont souligné que les deux parties devaient coordonner et mettre en œuvre sérieusement les accords de haut niveau, dont ceux de la 44e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos tenue début 2022 à Hanoï, l'accord stratégique de coopération Vietnam-Laos pour la période 2021-2030 et l'accord de coopération bilatérale pour la période 2021-2025.

Les deux parties sont convenues de déployer des efforts continus visant à trouver des solutions novatrices pour faire de la coopération économique un pilier important des relations bilatérales, ont-ils dit.

Elles continueront à prêter attention et à prendre des mesures efficaces pour résoudre les difficultés et les obstacles auxquels confrontent les entreprises et les projets de coopération importants entre les deux pays tels que le parc d’amitié Laos – Vietnam à Vientiane, les ports 1, 2, 3 du port de Vung Ang, l'autoroute Hanoi - Vientiane, l’aéroport Nong Khang dans la province lao de Houaphanh...

Les deux dirigeants ont également affirmé continuer à promouvoir la coopération dans d'autres domaines importants tels que la défense, la sécurité, les frontières, l'éducation et la formation, le travail, la science - technologie, la culture, les sports, le tourisme, la coopération décentralisée, etc.

Les deux parties continueront à se coordonner étroitement et à se soutenir au sein des forums multilatéraux, notamment les Nations unies, l'ASEAN et les mécanismes de coopération sous-régionale, tant au niveau gouvernemental qu’au niveau parlementaire. -VNA