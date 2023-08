Tehran (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Iran, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a eu une entrevue le 8 août le président iranien Ebrahim Raisi.

Le présidente de l'AN Vuong Dinh Hue (gauche) et le président iranien Ebrahim Raisi. Photo : VNA

Lors de la réunion, le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a exprimé sa joie de de se rendre en Iran à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, affirmant que le Vietnam attache toujours de l'importance à promouvoir davantage les relations d'amitié et de coopération multiformes avec l'Iran.

Le président iranien Ibrahim Raisi a salué la visite du président de l'AN Vuong Dinh Hue, affirmant que cette visite marque un nouveau développement dans l'histoire des relations entre les deux pays en général et entre les deux organes législatifs en particulier.

A cette occasion, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a transmis respectueusement les salutations du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, du président de l'Etat Vo Van Thuong et du Premier ministre Pham Minh Chinh au président iranien.



Les deux parties ont exprimé leur joie de constater des développements positifs dans les relations bilatérales ces derniers temps. Sur la base de l'amitié et de la coopération traditionnelles, les deux dirigeants ont discuté et convenu de mesures pour booster la coopération bilatérale dans les temps à venir pour être à la hauteur des grand potentiel des deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et canaux afin de renforcer davantage la confiance politique et de servir de base au développement de relations multiformes entre le Vietnam et l'Iran.

Dans le domaine économique, le président de l'Assemblée nationale a exhorté les deux parties à créer les conditions pour que les produits d’atout l’un à l'autre, notamment les produits agricoles et aquatiques, pénètrent le marché de chaque pays, renforcent l'organisation des activités de promotion du commerce et des investissements, reliant les entreprises et les localités des deux pays et promeuvent la coopération dans l’éducation, la formation, les sciences et technologies, la culture et l’art.

Pour mettre en œuvre efficacement ces mesures, les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour bien préparer la 10e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Iran et promouvoir la mise en œuvre d'autres mécanismes de coopération bilatérale en vue d’examiner et convenir de mesures pour améliorer l'efficacité de la coopération entre les deux pays.

Le président iranien a exprimé son espoir que les organes législatifs des deux pays soutiendrait et continuerait à jouer un rôle actif dans l'examen et la supervision de la mise en œuvre des accords entre les deux pays.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a transmis l’invitation du président Vo Van Thuong au président iranien Ebrahim Raisi à se rendre prochainement au Vietnam.

Le président iranien Ebrahim Raisi a accepté avec plaisir l’invitation et a exprimé son souhait d'accueillir prochainement le président Vo Van Thuong pour effectuer une visite officielle en Iran dans un proche avenir. - VNA