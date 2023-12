Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (droite) et le Premier ministre cambodgien, Samdech Hun Manet. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a eu le 11 décembre à Hanoï une entrevue avec le Premier ministre cambodgien, Samdech Hun Manet en visite officielle au Vietnam.

Vuong Dinh Huê a exprimé le souhait que le Premier ministre cambodgien soutienne les échanges entre les deux organes législatifs dans l'échange d'expériences sur la construction des institutions, le perfectionnement du système juridique et la création d'un cadre juridique pour le développement de chaque pays, ainsi que le déploiement efficace des accords et traités scellés.

Il a exprimé son engagement à collaborer étroitement avec son homologue cambodgien, Samdech Khuon Sudary, pour accélérer les réalisations de la coopération bilatérale, et promouvoir l'échange d'expériences dans le travail législatif, en faveur du développement socio-économique, de la garantie de la sécurité, de la défense, de l'amélioration de la position de chaque nation sur la scène internationale, ainsi que l'intensification des liens bilatéraux.

Le chef de l'organe législatif vietnamien a plaidé pour que le Vietnam et le Cambodge intensifient les échanges de jeunes dirigeants et parlementaires.

D'autre part, il a exhorté le gouvernement cambodgien à continuer de créer des conditions favorables aux habitants d'origine vietnamienne résidant dans le pays voisin.

De son côté, Hun Manet a indiqué qu'il s'agissait de sa première visite officielle au Vietnam en tant que Premier ministre du Cambodge et de sa première visite officielle en Asie du Sud-Est. Cela démontre l'importance que le gouvernement cambodgien attache au développement des relations avec le Vietnam, a-t-il souligné.

Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont apprécié les résultats de la coopération économique et commerciale bilatérale. En 2022, la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux a dépassé pour la première fois les 10 milliards de dollars. Dans l’avenir, ils ont convenu de renforcer la connectivité entre les deux économies, en particulier la connexion des infrastructures de transport... pour contribuer à promouvoir davantage la coopération commerciale et les échanges entre les peuples. Le Vietnam et le Cambodge ont exprimé leur intérêt et leur espoir que les deux parties continuent de coopérer étroitement pour construire une frontière stable et développée.



A cette occasion, Vuong Dinh Huê et Hun Manet ont insisté sur l’importance d'intensifier la coopération entre les organes législatifs tant au niveau bilatéral que multilatéral, ainsi que préserver et cultiver les relations entre le Vietnam et le Cambodge contribuant ainsi à approfondir les relations vietnamo-cambodgiennes de plus en plus efficace et substantielle. -VNA

.