Le chef de la Commission centrale de l’économie du PCV Nguyen Van Binh. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le chef de la Commission centrale de l’économie du Parti communiste du Vietnam Nguyen Van Binh a eu le 30 octobre un entretien virtuel avec des responsables du groupe de trois organisations financières pour le développement du Japon, des Etats-Unis et de l’Australie.

Ce sont la Banque de coopération internationale du Japon (JBIC), la Société de financement du développement international des États-Unis (DFC) et l’Export Finance Australie (EFA).

Lors de l'entretien, M. Nguyen Van Binh a exprimé que le Vietnam souhaitait promouvoir la coopération économique pour qu’elle devienne un moteur important des relations entre le Vietnam et trois pays sur la base d’égalité et d’intérêt commun. En plus, le Vietnam est prêt à faciliter les entreprises technologiques prestigieuses de ces trois pays à investir aux projets d’infrastructures de qualité, durabilité et respectueux à l’environnement.

Il a aussi insisté que les programmes et les plans présentés par JBIC, DFC, EFA étaient des preuves vivantes pour concrétiser le fort engagement du gouvernement du Japon, des Etats-Unis, de l’Australie en général et de trois organisations mentionnées en particulier dans la coordination pour la promotion des investissements, le développement des infrastructures et des chaînes d’approvisionnement au Vietnam.

M. Nguyen Van Binh a demandé ces trois organisations à continuer de soutenir financièrement aux projets en la matière au Vietnam ; de coordonner étroitement pour renforcer la connexion, la coopération entre les entreprises vietnamiennes, japonaises, américainnes, autraliennes et des partenaires dans le développement des infrastructures.

Le gouverneur de JBIC, le directeur général de l’EFA et le directeur régioal de DFC, quant à eux, ont affirmé leur fort engagement dans l’intensification de coopération avec le Vietnam dans les domaines d'infrastructures, d'énergies, la poursuite de l’assistance financière aux projets d’infrastructures, d’énergies de qualité et durable au Vietnam.

Enfin, ils ont souhaité que le gouvenement vietnamien poursuive à améliorer l’environnement d’investisseemnt, perfectionner des politiques juridiques liées aux investissements sous forme de partenariat public-privé pour favoriser davantage aux affaires des entreprises du Japon, des Etats-Unis et de l’Australie au Vietnam.-VNA