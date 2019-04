Hanoi, 26 avril (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc s’est entretenu vendredi, 26 avril, à Pékin en Chine avec son homologue chinois Li Keqiang en marge du 2e forum de « la Ceinture et la Route ».

Panorama de l'entretien entre les deux Premiers ministres Nguyên Xuân Phuc - Li Keqiang. Photo ; VNA

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a salué la coopération active entre les ministères, les secteurs et les localités des deux pays ces dernières années, affirmant que le Vietnam attachait une importance au partenariat de coopération stratégique intégrale avec la Chine et souhaitait promouvoir les relations bilatérales de manière stable et durable.

Il a exprimé son soutien à la Chine pour qu'elle continue à jouer un rôle de plus en plus important pour la paix, la stabilité et le développement de la région et du monde, et réaffirmé le soutien de Hanoi à l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route ».

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a suggéré aux deux parties de maintenir des échanges et des réunions de haut niveau, de renforcer la confiance politique et d'améliorer la coopération pratique et efficace dans tous les domaines.

Il a salué les efforts de la Chine pour ouvrir son marché aux produits laitiers et au mangoustan vietnamiens, en demandant à la partie chinoise d’ouvrir la porte aux autres produits agricoles vietnamiens, notamment le porc et le nid d’hirondelle, et de faciliter le commerce du riz entre les deux pays.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a salué la mise en œuvre par la Chine de projets utilisant des technologies modernes et respectueuses de l'environnement au Vietnam, tout en demandant à la partie chinoise de coordonner ses efforts pour résoudre un certain nombre de problèmes liés aux procédures de paiement, à l'augmentation de capital, à la lenteur des travaux de construction et au faible rendement dans des projets de coopération les deux parties; et donner une heure de décollage et d’atterrissage convenable aux compagnies aériennes vietnamiennes.

Les deux parties doivent accélérer la signature de l'accord pour relier la voie de chemin de fer entre la province vietnamienne de Lao Cai et celle chinoise de Hekhou, et créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes et chinois puissent rejoindre efficacement la voie de transport Chongqing-Singapour, a-t-il déclaré.

Le dirigeant vietnamien a également souligné la nécessité pour les deux parties de renforcer et d'améliorer l'efficacité de la coopération dans les domaines de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, du tourisme, de la protection de l'environnement et de l'adaptation au changement climatique, de l'utilisation durable de l'eau du Mékong et du contrôle de la sécurité nucléaire; bien mettre en œuvre les trois documents relatifs à la frontière terrestre entre les deux pays; et renforcer la coordination lors des forums régionaux et internationaux.

En ce qui concerne les questions en mer, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a proposé d’appliquer de manière stricte la perception commune des dirigeants de haut rang, l’Accord sur les principes directeurs fondamentaux guidant le règlement de la question en mer entre le Vietnam et la Chine. Il a insisté sur la nécessité de régler les différends par voie pacifique conformément au droit international, dont la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale et de parvenir rapidement à un code de conduite (COC) juridiquement contraignant.

Pour sa part, le Premier ministre Li Keqiang a affirmé que la Chine attachait une importance au développement des relations avec le Vietnam et maintient la ligne directrice du bon voisinage, de l'amitié, de la coopération intégrale et de la stabilité à long terme avec le Vietnam.

En accord avec les grandes orientations et les mesures proposées par le Premier ministre Phuc, M. Li Keqiang a indiqué que la Chine ne cherchait pas un excédent commercial avec le Vietnam mais encourageait les entreprises chinoises à renforcer leur coopération commerciale et à développer leurs investissements au Vietnam.

La Chine se joindra aux efforts du Vietnam pour bien contrôler les différences afin de maintenir la paix et la stabilité en mer Orientale, a-t-il déclaré.



Après les entretiens, les deux Premiers ministres Nguyên Xuân Phuc et Li Keqiang ont assisté à la cérémonie d’échange des trois documents sur la coopération économique et technologique, les exigences vétérinaires et de santé publique applicables aux produits laitiers vietnamiens exportés vers la Chine, ainsi que la coopération culturelle et touristique entre les deux pays.

À l’occasion de la participation de Nguyên Xuân Phuc au forum de « la Ceinture et la Route », les ministères et les secteurs des deux pays ont signé d’autres accords de coopération dans le domaine de l’agriculture.-VNA