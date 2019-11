Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le président sud-coréen Moon Jae-in. Photo: VNA



Séoul (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, en visite officielle en République de Corée, s'est entretenu ce mercredi 27 novembre à Séoul, avec le président sud-coréen Moon Jae-in.Le président Moon Jae-in a félicité le peuple vietnamien pour le développement économique et l’édification nationale durant ces dernières années. Il a souligné que le Vietnam était un partenaire important de la Nouvelle politique du Sud de République de Corée, souhaitant que les deux pays continuent à approfondir leurs relations de coopération. Le président sud-coréen a aussi souhaité que le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc soutienne et participe aux forums internationaux organisés par la République de Corée, dont la Conférence de partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux à l'horizon 2030 (P4G), prévue en juin 2020 à Séoul.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exprimé sa satisfaction devant le bon développement du partenariat de coopération stratégique Vietnam-République de Corée, affirmant que le Vietnam attachait une grande importance à ce partenariat et coopérait étroitement avec la République de Corée pour l’approfondir dans le futur.Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la compréhension mutuelle et la confiance, en multipliant l’échange de délégations de tout le niveau, entre les secteurs et les localités entre les deux pays; maintenir efficacement les mécanismes de dialogue au niveau de vice-ministres dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité et de la défense.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a invité le président sud-coréen Moon Jae-in à participer aux sommets de l'ASEAN qui tiendra au Vietnam en 2020.Les deux parties ont souligné que la coopération économique était un pilier et une motivation pour le développement des relations bilatérales. Elles ont convenu de s'efforcer d'atteindre l'objectif de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars dans le futur.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé à la partie sud-coréenne de soutenir activement et de créer les conditions optimales permettant au Vietnam d'accroître ses exportations de biens, notamment de produits agricoles et aquatiques, vers la République de Corée. Il a souhaité que les investisseurs sud-coréens investissent davantage au Vietnam dans la haute technologie, l'industrie auxiliaire, l'industrie automobile ...Les deux parties sont convenues d’accélérer leur coopération dans le domaine de la coopération au développement, en mettant en œuvre efficacement l'aide publique au développement engagée de 1,5 milliard de dollars pour la période 2016 à 2020.Les dirigeants des deux pays ont convenu d’encourager les activités d'échange entre les deux peuples; de soutenir la communauté vietnamienne en République de Corée et la communauté sud-coréenne au Vietnam; renforcer la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la recherche scientifique, des sports.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remercié et souhaité que le président, le gouvernement et le peuple sud-coréens continuent à soutenir la communauté vietnamienne dans ce pays, en particulier les familles multiculturelles Vietnam-République de Corée.Nguyen Xuan Phuc et Moon Jae-in ont souligné l’importance de garantir la paix, la sécurité, la sécurité et la liberté de navigation et de survol ainsi que de régler les différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques et dans le respect du droit international.Le chef du gouvernement vietnamien a salué les efforts de la République de Corée pour promouvoir le processus de paix en péninsule coréenne, affirmant la politique constante du Vietnam de soutenir la paix, la stabilité, la dénucléarisation de la péninsule coréenne et le règlement des problèmes concernés par le dialogue.Le Président Moon Jae-in a félicité le Vietnam d'être devenu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021 et pour sa qualité de présidence de l'ASEAN pour 2020, affirmant la volonté de République de Corée d’assister le Vietnam pour remplir ses missions.Après l’entretien, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le président sud-coréen Moon Jae-in ont assisté à la signature de documents de coopération entre les deux pays dans les domaines de la navigation, de la formation des marins, le commerce, l’investissement et la banque. -VNA