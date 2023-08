Téhéran (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Iran du 8 au 10 août, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, s'est entretenu mardi avec le président de l'Assemblée consultative islamique iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf.Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a déclaré se réjouir de se rendre en Iran, en particulier au moment où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Il a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à son amitié et à sa coopération multiforme avec l'Iran, l'un des partenaires importants du Vietnam au Moyen-Orient.De son côté, le président de l'Assemblée consultative islamique iran ienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé que l'Iran attachait toujours de l'importance à la promotion de son amitié et de sa coopération multiforme avec le Vietnam, partenaire important de l'Iran dans la région Asie-Pacifique.Les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, d'intensifier les échanges entre les peuples et de renforcer la coopération entre les Commissions et les agences parlementaires, de promouvoir le rôle de suivi et de promotion de la mise en œuvre des accords et engagements entre les deux pays, de continuer à se coordonner et à se soutenir dans les forums internationaux, de bien préparer la 10e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Iran à Hanoï.