Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, et la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Botswana Unity Dow.





Hanoi, 26 août (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, s'est entretenu avec la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Botswana Unity Dow à Hanoi le 26 août.



M. Minh a salué la visite qui a eu lieu à un moment où les deux pays célèbrent le 10e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.



Le Vietnam accueille toujours favorablement et offre tout le soutien possible aux entreprises pour intensifier la coopération dans le pays et à l'étranger, a-t-il déclaré, suggérant que les deux parties devraient aider activement les entreprises dans leurs activités d'étude de marché et de promotion commerciale.





Il a salué la signature du mémorandum d'accord sur la coopération entre la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam et la Chambre de commerce et d'industrie du Botswana, et a proposé d'accélérer les négociations en vue de la signature de documents tels que l'accord-cadre sur les domaines économique, culturel, de l'éducation, et des technologies et de l'information; l'accord d'encouragement et de protection des investissements; et l'accord visant à éviter la double imposition.



Il a hautement apprécié la collaboration efficace entre les deux pays lors de forums multilatéraux et le rôle actif du Botswana au sein de la Communauté de développement de l’Afrique australe.



Il a exprimé le souhait que la nation africaine reçoive un soutien accru lorsque le Vietnam assumera le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et établira des relations officielles avec l’Union africaine dans un proche avenir.



De son côté, Mme Unity Dow a souhaité que le Vietnam renforce sa coordination avec le Botswana dans les domaines de l'agriculture, des technologies de l'information, de l'éducation et de la formation, du tourisme et des soins de santé.



Elle a invité les entreprises vietnamiennes au Botswana à faire des affaires et a souhaité acquérir l’expérience du développement socio-économique du Vietnam.



Les deux parties sont parvenues à un consensus sur des mesures spécifiques visant à renforcer les liens bilatéraux, notamment en facilitant l'échange de délégations à tous les niveaux.



Abordant des questions régionales et mondiales d'intérêt commun, dont la question de la mer Orientale, ils ont souligné l'importance de la paix, de la stabilité, de la sûreté, de la sécurité et de la liberté de la navigation maritime, conformément au droit international.



À cette occasion, ils ont signé un accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels. -VNA