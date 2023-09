Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva. Photo: VNA



Brasília (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Brésil, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est entretenu le 25 septembre avec le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.



Soulignant les significations importantes de cette visite dans le contexte où les deux pays célébreront le 35e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2024 et fêtent en 2023 le 16e anniversaire de l'établissement de leur partenariat intégral, le président du Brésil s'est déclaré convaincu que cette visite contribuerait à porter les relations traditionnelles d'amitié et de coopération entre les deux pays à une nouvelle hauteur, et apporterait une contribution positive à la paix, à la stabilité et au développement dans les deux régions et dans le monde.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa satisfaction quant au développement du partenariat intégral entre le Vietnam et le Brésil ces dernières années, soulignant que le Vietnam attachait de l'importance à ses relation avec le Brésil, un partenaire clé de premier plan en Amérique latine.



Panorama de l' entretien . Photo: VNA

Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations de tous niveaux, de bien collaborer dans l'organisation d’activités commémoratives du 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2024, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de consultation politique et de coopération économique et commerciale entre les deux pays, d'organiser rapidement la 3e réunion du Comité mixte Vietnam-Brésil sur la coopération économique et commerciale, de s'efforcer de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars d'ici 2025 et à 15 milliards de dollars d'ici 2030.



Elles ont convenu de continuer à œuvrer pour lancer des négociations sur un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR).



Les deux dirigeants se sont mis d'accord sur le renforcement des échanges en vue d'aboutir rapidement à un accord sur la reconnaissance par le Brésil du statut d'économie de marché du Vietnam, ainsi que la promotion de la signature d'un accord sur la non double imposition.



En outre, ils ont convenu de renforcer leur coopération dans la défense et la sécurité, ainsi que dans de nouveaux domaines d'intérêt commun tels que l'innovation, la transformation numérique, et la coopération en matière de préservation des écosystèmes du Mékong et de l'Amazone…



Les deux parties ont insisté sur la nécessité de résoudre les différends et les litiges internationaux par des moyens pacifiques, sans recourir à la force ni à la menace d'y recourir, et en respectant le droit international et la Charte des Nations Unies. Le Brésil a affirmé son soutien à l'importance de résoudre pacifiquement les différends en Mer Orientale sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, et de garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale.



Après leur l'entretien, les deux dirigeants ont approuvé un communiqué conjoint, assisté à la signature de certains documents de coopération entre les deux pays et ont donné une conférence de presse.

Les deux dirigeants annoncent les résultats de leur entretien devant la presse. Photo: VNA



Devant la presse, Pham Minh Chinh et Lula da Silva se sont déclarés convaincus que le cadre de partenariat intégral entre le Vietnam et le Brésil continuerait de se développer de manière drastique, s'orientant vers une élévation appropriée dans les temps à venir, répondant aux aspirations et aux intérêts des peuples des deux pays.



A cette occasion, Pham Minh Chinh annoncé qu'il avait transmis les invitations du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, et du président vietnamien Vo Van Thuong au président brésilien à effectuer une visite au Vietnam. L'invitation avait été acceptée. -VNA