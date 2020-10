Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et son homologue japonais Suga Yoshihide. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son homologue japonais Suga Yoshihide, en visite officielle au Vietnam, se sont mis d'accord sur l’orientation et des mesures essentiels pour resserrer le partenariat stratégique approfondi Vietnam - Japon, lors d’un entretien tenu lundi 19 octobre à Hanoï.

Les deux Premiers ministres se sont déclarés satisfaits du développement solide et intégral des relations entre le Vietnam et le Japon, avec leur confiance politique élevée ces dernières années ainsi que leur partage et entraide, leur promotion de la coopération internationale dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a félicité Suga Yoshihide pour son élection au poste de Premier ministre du Japon, salué sa visite au Vietnam. Il a remercié le gouvernement japonais pour son soutien urgent aux populations vietnamiennes touchées par les crues.

Il a donné des propositions précises sur la promotion de la coopération dans tous les domaines, y compris le renforcement de la connectivité entre les deux économies, la coopération dans le domaine de la haute technologie, la transformation numérique et le développement des technologies de l’information. Il a demandé au gouvernement japonais d'encourager les entreprises japonaises à venir investir au Vietnam, tout en affirmant améliorer l’environnement de l'investissement transparent et favorable permettant aux entreprises japonaises de faire des affaires avec succès. Il a aussi demandé au Japon de continuer à fournir de l'aide publique au développement au Vietnam dans les temps à venir.

Le Premier ministre japonais Suga Yoshihide a souligné que le Japon attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam.

Il a hautement apprécié les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, le contrôle du COVID-19 et apprécié le fait que le Vietnam avait bien assumé son rôle de président de l'ASEAN 2020, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021 lorsque le monde entier était en faisait face à la pandémie de COVID-19.

Le dirigeant japonais a affirmé que le Japon continuerait à coopérer et à soutenir le Vietnam dans le développement socio-économique. Il a promis d’accélérer la coopération bilatérale dans le domaine des technologies de l'information. Il a tenu en haute estime le potentiel de l'environnement d'investissement au Vietnam, tout en affirmant de continuer à promouvoir des politiques de soutien à la diversification de la chaîne d'approvisionnement.

Suga Yoshihide a également déclaré que le Japon fournissait une assistance technique, du matériel d'une valeur d'environ 4 milliards de yens et continuerait à coopérer avec le Vietnam dans la prévention et la lutte contre l'épidémie de COVID-19. Il a apprécié la coopération bilatérale en matière de ressources humaines et affirmé continuer à soutenir la communauté vietnamienne au Japon.

Les deux parties sont convenues de continuer à renforcer la confiance politique grâce au maintien de visites et de contacts de haut niveau, l’efficacité des mécanismes de dialogue ainsi que les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti libéral démocrate du Japon, entre les deux gouvernements et les deux organes législatifs.

Elles ont décidé d'appliquer la réglementation sur les voyages prioritaires entre les deux pays, de reconnecter bientôt les lignes commerciales, de reprendre des activités de coopération, de promouvoir la signature précoce d'une Vision à moyen et long terme de la coopération agricole dans la période suivante, de s'engager à ouvrir prochainement des marchés pour le longane vietnamien et le mandarine japonaise, et d’augmenter le nombre et les domaines d'accueil des stagiaires vietnamiens au Japon.

Les deux Premiers ministres ont affirmé se coordonner pour promouvoir la mise en œuvre efficace des projets de coopération importants ; de renforcer la coopération dans des domaines tels que la réponse au changement climatique, la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, l’amélioration de la capacité de résilience à la sécheresse et à l’intrusion de l'eau salée, de protection de l'environnement, de traitement des inondations dans les rivières, grandes villes, et la construction de l'administration électronique.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a affirmé la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de diversification, de multilatéralisation, d'intégration internationale active et proactive du Vietnam. Le Premier ministre Suga Yoshihide a souligné que le Vietnam était un pays jouant un rôle important dans la région et dans la politique extérieure du Japon. Il a affirmé que le Japon soutiendrait activement le Vietnam pour organiser avec succès le sommet de l'ASEAN et les conférences connexes en novembre 2020.



Les deux dirigeants sont convenus de coopérer étroitement lors des forums internationaux et régionaux tels que l'ASEAN, le Mékong et les Nations Unies, et de promouvoir les mécanismes de connexion économique tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP), l’Accord de partenariat économique intégral régional (RCEP).

Ils ont réaffirmé l'importance d'assurer la paix, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol, et de faire respecter le droit en Mer Orientale, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Enfin, Nguyen Xuan Phuc et Suga Yoshihide se sont accordés pour une coopération étroite pour approfondir les relations Vietnam-Japon.



A l'issue de l’entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la cérémonie de signature de 12 documents entre des ministères, des secteurs, des localités et des entreprises des deux pays pour une valeur totale de près de 4 milliards de dollars. -VNA