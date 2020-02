Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé a demandé au ministère de l’Education et de la Formation d’ordonner aux écoles et universités d’introduire des heures d’étude sur le nCoV dans leur programme d’enseignement.

Les localités doivent suivre de près les cas infectés, annoncer immédiatement aux services de santé les cas suspects et désinfecter les classes avant d’accueillir les élèves.

Selon le ministère, les localités ne sont pas encore touchées par le coronavirus peuvent reprendre les classes, tout en assurant la sécurité d’hygiène de tous les élèves.

Le ministère de la Santé a demandé aux comités populaires des villes et provinces de Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang, Ha Giang, Dien Bien, Lao Cai et Lai Chau de guider le travail de quarantaine pour les personnes et les moyens de transport.

Selon le ministère de la Santé, les conducteurs et les expéditeurs ne peuvent transporter des marchandises que dans la zone de livraison au point de passage frontalier, sans aller à l'intérieur de Chine. Ils doivent mettre en œuvre les mesures d'hygiène pour prévenir les maladies et informer rapidement l'autorité de santé locale s’ils présentent des signes de fièvre, de toux ou d'essoufflement.

Quant aux chauffeurs et expéditeurs chinois au Vietnam, ils sont obligés de mettre en place les mesures d'hygiène préventives, de transporter seulement les marchandises jusqu'au lieu de livraison au point de passage frontalier, sans aller à l'intérieur du Vietnam.

Les agences de gestion des frontières et l'organe de quarantaine sanitaire aux portes frontalières procèdent à une pulvérisation de désinfection de tous les moyens de transport dans les deux sens. -VNA