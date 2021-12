Le personnel médical de Hanoï est équipé de vêtements de protection conformément à la réglementation pour desservir les stations mobiles. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a organisé mardi matin un séminaire en ligne pour partager les résultats de la 2e enquête téléphonique en 2021 sur les impressions de la population concernant les mesures gouvernementales de réponse à la pandémie.

L'enquête a été réalisée via le système CATI (entretien téléphonique assisté par ordinateur aide informatique) du 17 septembre au 15 octobre.

Prenant la parole lors du séminaire, Caitlin Wiesen, représentante résidente du PNUD au Vietnam a rappelé les expériences et le succès du Vietnam dans sa lutte contre le COVID-19 en 2020, ainsi que dans le maintien de sa croissance économique. Selon elle, les résultats du deuxième tour de l'enquête, basés sur les réponses et les choix de la population, aideront à éclairer la réponse des gouvernements locaux et centraux à l'épidémie.

Le deuxième tour de l'enquête a révélé trois résultats importants. Les gens sont plus préoccupés par l'impact du COVID-19 et leur santé en 2021 qu'en 2020. Les personnes interrogées s'intéressent mieux à l'éducation et à la santé de leurs enfants, et en même temps elles se sentent très inquiètes sur leur gagne-pain et leur entreprise.

Plus de 70 % des personnes interrogées ont clairement exprimé ces préoccupations. De plus, une grande partie ont signalé une perte de revenus, près de 50 % déclarant une perte de 51 % ou plus de leurs revenus. Et une personne sur cinq a perdu la totalité de ses revenus. De plus, 77% ont également déclaré qu'elles perdraient leurs revenus en 2021, soit plus qu'en 2020 (65%).

Cependant, 83% ont été unanimes sur le fait que la priorité absolue du gouvernement est de sauver autant de vies que possible.

Notamment, bien que les personnes interrogées soient moins optimistes qu'en 2020, elles affichent toujours un consensus et un soutien à la politique et aux mesures du gouvernement.

Par ailleurs, les résultats de l'enquête montrent également que parmi les personnes interrogées, le taux de connaissance et d'accès au paquet de soutien de 26.000 milliards de dongs du gouvernement en 2021 est inférieur à celui de 2020. Les minorités ethniques, les personnes vivant dans les zones rurales et les pauvres sont moins susceptibles d'entendre parler du paquet de soutien que les autres groupes.

Caitlin Wiesen s'est déclarée convaincue qu'avec la campagne de vaccination rapide contre le COVID-19 au Vietnam ces derniers mois, ainsi que le soutien de la population et les mesures de réponse rapides et flexibles du gouvernement, le Vietnam surmonterait les défis de la pandémie et se rétablirait bientôt.-VNA