Hanoi (VNA) - En février, le Service de transactions boursières de Hanoi (HNX) a organisé 13 séances d’enchère d'obligations gouvernementales, permettant de mobiliser 13.734 milliards de dongs, 44% par rapport à janvier.

Plus de 13.700 milliards de dongs mobilisés d’enchère d'obligations gouvernementales. Photo: Petrotimes

Les taux d’intérêt des offres retenues en février ont diminué pour les obligations à tous les échéances, de 0,09-0,25% par an. En particulier, c'est le taux d’intérêt pour les obligations à 30 ans qui a le plus baissé, de 0,25% par an.Sur le marché secondaire des obligations gouvernementales de février, la valeur d'échange moyenne a atteint 10.341 milliards de dongs/session, en hausse de 9,3% par rapport au mois précédent. La valeur des mises en pension (rachat) a atteint 39,2% de la valeur totale des échanges, en hausse de 0,2% sur un mois.Au 29 février 2020, la valeur totale des obligations gouvernementales cotées au HNX était de plus de 1,13 billiard de dongs.- CPV/VNA