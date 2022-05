Photo: Thuỳ Linh

Hanoï (VNA) - Épidémie oblige, beaucoup d’événements sportifs ont dû être décalés ou annulés au cours des deux dernières années… Fort heureusement, le plus dur semble être passé et les activités reprennent leur cours normal, pour le bonheur de tous… Témoin la course de la Francophonie 2022, qui a eu lieu ce samedi 21 mai tout autour du lac de l’Épée restituée, et qui a rencontré un franc succès.



Conjointement organisée par le Ministère des Affaires étrangères du Vietnam, par le Comité populaire de la ville de Hanoï, par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), cette Course de la Francophonie, édition 2022, aura créé une belle et joyeuse effervescence autour du lac de l’Épée restituée, en plein cœur de la capitalle millénaire.



«Elle peut!»… L’évènement était destiné à mettre en avant le rôle des femmes et des filles, personnes considerédes souvent comme «faibles» dans la société, comme l’a expliqué Chékou Oussouman, le représentant de l'OIF pour la région Asie-Pacifique.



«Cette édition de la Course de la Francophonie 2022, qui est intitulée ‘Elle peut!’ est en lien avec le thème de la Journée internationale de la Francophonie 2021 ‘Femmes francophones, femmes résiliente’, mais elle cadre également avec le thème de l’année, ‘Francophonie de l’avenir’, avec toujours cette idée d’accorder une place importante à la jeunesse et aux femmes. Une partie des frais d’inscription à la course d’aujourd’hui sera reversée à des initiatives portées par les femmes vietnamiennes défavorisées, ce dont je me réjouis. Cet évènement convivial et fédérateur est l’occasion de montrer la diversité francophone, ici à Hanoi, et d’être réunis pour célébrer ensemble le sport, la culture et les valeurs qui nous unissent: le partage, la solidarité, la diversité culturelle et l’égalité entre les femmes et les hommes», a-t-il déclaré dans son discours d’ouverture.



De fait, 50% des frais d’inscription perçus - 157.400.000 dôngs, qui équivalent à 6.400 euros - ont été reversés par l’intermédiaire de NICE, un réseau d’initiatives pour le développement communautaire, et ce dès octobre 2021, à trois initiatives lancées par des femmes vietnamiennes, à savoir une blanchisserie tenue par des malentendantes, Thuong Thuong Handmade et SCI-Salt Cancer Initiative, dont la présidente est une certaine Nguyên Hiên Mi.



«Le but de SCI, c’est d’épauler les personnes cancéreuses et de créer une communauté de patients, en programmant différentes activités. L'année dernière, quand j'ai appris que la course allait être reportée, j'étais aussi un peu triste. Mais tout va bien, aujourd’hui: je suis très contente de voir un tel monde!... C’est vraiment le signe d’un retour à la normale, et ça fait du bien… Je dois dire que l’argent qui a été collecté nous a bien aidé, en tout cas. On a pu organiser des cours de yoga en ligne avec une fréquence de 6-7 cours par semaine et d’autres rencontres, destinées aux malades dans l’ensemble du pays», nous a-t-elle confié.



Une ambiance festive, un message fort… La course aura été couronnée de succès, grâce à la participation de 1.500 coureurs de toutes tranches d’âges et d’un nombre conséquent de supporters… Trois courses étaient au programme: un, deux ou cinq tours du lac de l’Epée restituée, soit respectivement 1,7, 3,5 et 8,5 km.



«J’ai fait un tour du lac, et c’est bon pour ma santé. Beaucoup de mes copains de classe ont participé! Je suis fatigué mais très content d’avoir reçu une médaille», s’est réjoui Hoàng Bách, un élève de CE2 de l’école Alexandre Yersin.

«En 2021, la course a dû être reportée à cause de la crise sanitaire. Après une longue attente, elle a finalement pu avoir lieu… J’ai compté les jours, avant… C’est la première fois que je participe, et je suis vraiment très heureux. Regardez autour de moi, du reste: tout le monde est content, ici… Et puis on a quand même eu de la chance, avec la météo: il n’aura pas plu et il n’aura pas fait trop chaud. Vivement la deuxième édition», nous a confié Nguyên Quang Duy, un professeur de francais, qui a couru 3,5 km.



Un certain nombre d’activités étaient organisées en marge de la course: des expositions, des jeux folkloriques, des stands des établissements participants…



Il est clair que cette première édition de la course de la Francophonie aura été l’ocasion de mettre en avant le dynamisme de la communauté francophone, rassemblée autour des valeurs du sport…



La deuxième édition est d’ores et déjà très attendue! À vos marques, prêt… -VOV/VNA