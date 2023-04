La Pr. associée-Dr. Nguyên Thi Ngoc Dao. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - La Pr. associée-Dr. Nguyên Thi Ngoc Dao, ancienne directrice adjointe de l’Institut de biotechnologies, s’est lancée dans les recherches pour trouver des enzymes dans les légumes afin de nettoyer le foie, et plus largement détoxifier le corps.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire en chimie au Vietnam, Nguyên Thi Ngoc Dao se rend en 1978 en Allemagne pour continuer ses études post-universitaires sur le système enzymatique de détox hépatique.

De retour au Vietnam, Mme Dao travaille à l’Institut des sciences du Vietnam (aujourd’hui Académie des sciences et technologies du Vietnam) et se lance dans des recherches approfondies sur la biologie moléculaire, mais aussi sur les maladies liées aux modifications génétiques chez l’homme. En 1994, elle revient en Allemagne pour poursuivre ses recherches.

“Je m’intéresse particulièrement aux maladies génétiques des personnes revenant de la guerre. Mon mari est un chirurgien qui a servi pendant des années sur le champ de bataille du Sud. Je me sens concernée par tous ces combattants empoisonnés à la dioxine. Je souhaite contribuer à la réduction des effets nocifs sur le corps humain”, explique la scientifique. Pendant ses recherches, elle rencontre de nombreux soldats vivant avec les séquelles d’une intoxication à la dioxine telles que plaies sur le corps, douleurs au quotidien. Leurs enfants, eux, sont déformés.

Détoxifier les victimes de l’agent orange/dioxine

En octobre 1980, le Comité national chargé d’enquête sur les conséquences de la guerre chimique américaine au Vietnam se crée. Mme Dao, revenue d’Allemagne avec son doctorat en technologies biologiques, le rejoint avec pour objectif de fabriquer des médicaments afin de détoxifier les victimes du défoliant.

“Après de nombreuses directions de recherche, j’ai choisi des antioxydants naturels puissants comme la vitamine C ou des ingrédients actifs issus de l’ail et du +gâc+ (momordica). Au microscope, j’ai découvert que les noyaux cellulaires, lorsqu’ils étaient testés dans des extraits végétaux, ne se brisaient pas. Ces résultats positifs m’ont motivée à poursuivre mes recherches, même si le projet est aujourd’hui terminé”, raconte-t-elle. Les besoins urgents des vétérans infectés par la dioxine sont plus que jamais la force motrice de Mme Dao pour améliorer la formule actuelle du médicament de désintoxication du foie.

Des enzymes naturelles

Depuis la sortie de la première formule en 1998, la chimiste a réalisé plusieurs améliorations de son produit de détoxification hépatique. Comment ? En examinant les propriétés de dizaines de fruits et légumes, Mme Dao a sélectionné ceux qui avaient la plus forte teneur en antioxydants. Selon la scientifique, le Vietnam possède de nombreux arbres et fruits contenant des enzymes naturelles essentielles au bon fonctionnement du corps, et ce grâce à son climat de mousson tropicale.

Actuellement, pour se prémunir de certaines maladies, de nombreuses plantes sont bouillies et cuites à feu vif, puis transformées en gélatine. Mme Dao précise que manger régulièrement de la papaye aide à tonifier le corps, réduire l’insomnie, et se purifier des toxines.

L’ail est riche en allicine, permettant de lutter contre le cancer et de diminuer le taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang. Le gâc est bon pour la digestion. Le film rouge entourant ses graines contient beaucoup de vitamine E, qui est efficace contre le bronzage excessif, la peau sèche et la chute des cheveux. Le lekima (Pouteria lucuma), qui contient beaucoup de carotène, de vitamine B, a des propriétés anti-âge.

La Pr. associée-Dr. Nguyên Thi Ngoc Dao précise que l’énorme avantage de son produit est sa constitution. En effet, les ingrédients sont extraits de la nature et peuvent être utilisés pendant une longue période, sans nuire au corps. En 2005, la Compagnie par actions de pharmacie Hâu Giang (DHG) a demandé l’accompagnement de la scientifique dans la production du produit de purification hépatique Naturenz. -CVN/VNA