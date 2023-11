Le défenseur Van Thanh (maillot rouge). Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L'équipe nationale de football du Vietnam a affronté l'Irak mardi soir 21 novembre lors de son premier match à domicile dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, mais l'issue a été angoissante pour l'équipe de Philippe Troussier.



Les «soldats à l’étoile d’or» auraient pu renvoyer les 20.000 supporters chez eux en liesse sans la tête de Mohanad Ali dans les dernières secondes.



Les hommes en blanc ont fait feux à seize occasions vers la cage de Dang Van Lâm, soit bien plus que le Vietnam. Ils auraient même pu trouver une victoire précoce, sans l'arrêt spectaculaire de ce gardien.



À la 39e minute, Nguyên Tiên Linh a mené une contre-attaque dans laquelle les hommes en rouge ont été plus nombreux que leurs adversaires. Cependant, la passe de Linh a complètement raté Van Toan sur l'aile droite.

Le défenseur Thanh Binh (maillot rouge, n°6). Photo: VNA



Après une première mi-temps sans but, l’entraîneur Philippe Troussier fait venir Lê Pham Thanh Long et Nguyên Thanh Nhan, espérant qu'ils pourraient apporter un vent de changement.



Le Vietnam s'est emparé de la balle et a semblé mieux jouer. Le match s'est transformé en duel physique en milieu de terrain entre les deux équipes.

Le défenseur Quê Ngoc Hai s'est blessé à la 66e minute et a dû être remplacé.



A quelques secondes du dernier coup de sifflet, Ibrahim Bayesh a fait une passe à Mohanad Ali qui a inscrit le score d'un coup de tête.



L'Irakien de 23 ans a enlevé son maillot de joie tandis que les joueurs vietnamiens se sont effondrés. Le coup de sifflet final a retenti juste après, confirmant la victoire 1-0 de l'Irak.



Lors d’un autre match du groupe F, les Philippines et l’Indonésie avaient fait match nul 1-1.



Avec ces résultats, le Vietnam occupe la deuxième place derrière l'Irak dans le groupe F. Les Philippines et l’Indonésie se classent respectivement 3e et 4e.



Le Vietnam affrontera l’Indonésie le 21 mars 2024. -VNA