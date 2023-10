Photo d'illustration: baodautu.vn

Hanoï (VNA) - Ces derniers temps, la Commission des valeurs mobilières de l'État (SSC) a mené de nombreuses activités coordonnées avec les agences, ministères, secteurs et organisations concernés, dans le but de rechercher des solutions visant à promouvoir un développement boursier durable et à long terme.



Dans ce contexte, une grande attention est accordée aux efforts de transformer rapidement le marché boursier vietnamien, qui demeure un marché frontière, en un marché émergent.



Selon la présidente de la Commission des valeurs mobilières de l'État, Vu Thi Chan Phuong, la mise à niveau du marché boursier est l'un des objectifs majeurs du gouvernement vietnamien. En effet, le Vietnam vise à faire passer son marché boursier du statut de marché frontière à celui de marché émergent avant 2025.

Elever le statut du marché boursier pour attirer plus d'investissements étrangers. Photo: laodong.vn



Concernant le cadre juridique, la loi sur les valeurs mobilières de 2019, la loi sur les investissements de 2020, la loi sur les entreprises de 2020 et les textes d’application ont progressivement répondu aux critères de mise à niveau du marché, avec des articles favorisant les flux d’investissement, l’accès aux informations en anglais, ou des traitements sévères des violations pour rendre le marché plus transparent...



Toutefois, selon des experts financiers, actuellement, les deux plus importantes organisations internationales de classement des marchés boursiers, MSCI et FTSE Russell, classent toujours le Vietnam dans le groupe des marchés frontières. Pendant ce temps, les marchés voisins tels que la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie et les Philippine, font partie depuis de nombreuses années du groupe des marchés émergents.



De nombreuses raisons entravent le processus de mise à niveau du marché boursier vietnamien, notamment le système de fonctionnement incomplet du marché, ou le nombre de produits n'est pas diversifié, la transparence et le professionnalisme insuffisants...



Selon les évaluations générales des agences de notation et des principales institutions financières internationales, le Vietnam a réalisé de nombreuses améliorations et atteint des critères importants.



Cependant, il existe actuellement deux groupes de questions clés sur lesquelles il convient de se concentrer: les exigences de préfinancement et les limites de propriété étrangère.



En outre, plusieurs experts soulignent le rôle important des sociétés de titres, des banques de dépôt et de paiement dans le fonctionnement du marché boursier. De plus, la Commission des valeurs mobilières de l'État est appelée à continuer de se concentrer sur le perfectionnement du nouveau système informatique pour le marché boursier, à diversifier et augmenter les produits en bourse, à développer des produits liés à la croissance verte et au développement durable...-VNA