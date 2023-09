Lors d'une conférence de presse, tenue le 26 septembre à Hanoï. Photo : VGP

Hanoï (VNA) - L’exposition Vietstock 2023 aura lieu du 11 au 13 octobre au Centre des foires et expositions de Saigon (SECC), à Ho Chi Minh-Ville, avec la participation de 350 entreprises venues de 30 pays et territoires. Cette information a été communiquée lors d'une conférence de presse, tenue le 26 septembre à Hanoï.Placée sous le thème "Renforcer l'élevage durable, améliorer la sécurité alimentaire, améliorer la biosécurité", l’exposition Vietstock est organisée par le groupe Informa Markets et le Département de l'élevage (ministère de l'Agriculture et du Développement rural). Vietstock 2023 se tiendra simultanément avec l'exposition Aquaculture Vietnam 2023.L’édition 2023 sera une belle opportunité pour les entreprises, les coopératives et les éleveurs, les agriculteurs des secteurs des semences, de l'alimentation pour animaux, des granges, des médicaments vétérinaires, a estimé Duong Tat Thang, directeur du Département de l'élevage lors de la conférence de presse.Partageant les nouveautés de Vietstock 2023, un représentant du groupe Infoma Markets a précisé que l'exposition comporterait de nombreuses activités reliant les activités du secteur de l’élevage du Vietnam à celui de la régio, avec un stand d'œufs, une zone de produits de développement durable, une zone sur les technologies et les produits liés à l’élevage...Sont aussi prévus des conférences scientifiques sur l'aquaculture, l'élevage de volailles et de bovins, l'élevage laitier, les énergies renouvelables issue des déchets d'élevage, la nutrition et les aliments pour animaux, le bien-être animal et une table ronde des associations régionales d'élevage de l'ASEAN.Concernant les prix Vietstock 2023, le comité d'organisation décernera dans la soirée du 11 octobre, lors du dîner de gala, 18 prix dans le secteur de l'élevage et sept prix dans celui de la pêche. -VNA