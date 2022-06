Vaccin contre la peste porcine africaine produit par Navetco. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a recherché, produit avec succès et homologué un vaccin contre la peste porcine africaine. Selon le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, ce sera l'occasion pour le Vietnam de développer l'élevage et la médecine vétérinaire. En outre, il s’agira d’une opportunité pour le pays d'exporter ce vaccin.



De nombreux pays ont contacté le ministère de l'Agriculture et du Développement rural ainsi que des entreprises pour acquérir ce vaccin, a-t-il indiqué.



Avant d’autoriser une utilisation du vaccin à l'échelle nationale, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural surveillera l’utilisation de 600.000 doses dans une zone étroite.



Selon Nguyen Xuan Cuong, ancien ministre de l’Agriculture et du Développement rural, le vaccin constituera une mesure très importante, la première étape pour assurer la sécurité de l'élevage porcin au Vietnam. Non seulement les grandes et moyennes entreprises, les coopératives mais aussi les agriculteurs seront en mesure d’appliquer une très bonne méthode de protection.

Désinfection pour prévenir la peste porcine africaine. Photo: VNA



Cela encouragera les recherches de mesures, de vaccins et d'autres produits biologiques pour assurer le développement durable de la filière porcine nationale, a-t-il souligné.



La peste porcine africaine (PPA) est une maladie animale due à un virus qui touche exclusivement les porcs domestiques et les sangliers. Les conséquences socio-économiques dans les pays touchés sont graves. Les êtres humains ne sont pas sensibles à cette maladie.-VNA