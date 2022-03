Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Northern Power Corporation du groupe Electricité du Vietnam (EVNNPC) a conservé sa note de défaut émetteur (Issuer Default Rating – IDR) à long terme en devises “BB” avec une perspective positive telle qu'émise par Fitch Ratings.

Cette notation est au même niveau que celle de son groupe mère, Electricité du Vietnam (EVN), et du Vietnam dans son ensemble, créant ainsi une base solide pour EVNNPC de renforcer sa capacité de lever des capitaux auprès de sources plus diversifiées, notamment les capitaux internationaux et l'émission d'obligations à long terme.

Selon Fitch Ratings, la note de défaut émetteur à long terme en devises “BB” d'EVNNPC est due à sa position dominante sur le marché de la distribution d'électricité dans le Nord du Vietnam et à sa clientèle stable et diversifiée de plus de 10 millions d'utilisateurs. EVNNPC est la plus grande des sociétés de distribution d'EVN.

Sa production d'électricité commerciale devrait augmenter de 8 à 9% ces trois prochaines années, car la demande d'électricité augmentera dans l'agriculture, les zones résidentielles et l'industrie du Nord.-VNA