En 2021, EVN compte lancer le projet d'agrandissement de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh. Photo : Bnews.vn

Hanoï (VNA) – En 2021, le groupe Electricité du Vietnam (EVN) envisage d’accomplir 256 projets et de mettre en chantier 277 réseaux de transport d'électricité de 110kV à 500kV.

Concrètement, EVN achèvera les projets concernant la centrale hydroélectrique Thuong Kon Tum, l’agrandissement de la centrale hydroélectrique Da Nhim, les centrales solaires Phuoc Thai 2 et 3, les puits d’amenée et de refoulement de la centrale de pompage-turbinage Bac Ai.

En plus, EVN mettra en chantier quatre projets : l’élargissement des centrales hydroélectriques Hoa Binh et Ialy, les centrales thermiques Quang Trach I et Ô Môn IV, la modernisation des infrastructures de la centrale électrique Dung Quat.

D’ici 2025, le groupe préparera l’investissement dans six projets importants : les centrales thermiques Dung Quat I et III, Ô Môn III, Quang Trach II, l’élargissement de la centrale hydroélectrique Tri An, la 2e phase de la centrale de pompage-turbinage Bac Ai.

En 2020, EVN a lancé 175 projets et achevé la construction de 164 réseaux de transport d'électricité de 110kV à 500kV. Quant aux projets d’énergies renouvelables, le groupe a mis en service les centrales solaires Phuoc Thai 1 et Sê San 4. -VNA