Hanoi (VNA) - Les élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale (AN) et des membres des conseils populaires pour la période 2021-2026 auront lieu le 23 mai prochain.

Conformément à la réglementation et pour garantir la démocratie, la conférence consultative doit avoir lieu trois fois pour choisir les candidats représentatifs. Les première et deuxième conférences ont eu lieu respectivement le 4 février et 18 mars. La troisième est prévue le 19 avril prochain.

La première conférence consultative pour présenter les candidats à la 15e législature de l’Assemblée nationale et aux conseils populaires pour la période 2021-2026. Photo: VNA



Selon le vice-président du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Ngô Sach Thuc, les antennes du FPV de tous niveaux ont élaboré des plans concrets permettant aux candidats d'écouter les opinions des habitants chez les zones résidentielles; de préparer soigneusement la troisième conférence consultative.

En particulier, les questions relatives aux candidats seront communiquées de manière transparente et ouvertes, a-t-il souligné.

Le Présidium du CC du FPV a tenu avec succès le 18 mars à Hanoï la deuxième conférence consultative pour convenir de la liste préliminaire des candidats des agences du ressort central à la 15e législature de l’Assemblée nationale, a-t-il précisé.

Le Présidium du CC du FPV a tenu avec succès le 18 mars à Hanoï la deuxième conférence consultative. Photo: VNA

Lors de cette conférence, 100% des délégués ont voté pour approuver la liste préliminaire des 205 candidats représentant les agences et organisations du ressort central.

L'organisation réussie de la deuxième conférence montre que toutes les agences, organisations et unités du ressort central présentant des candidats ont suivi les procédures correctes.

Le CC du FPV soumettra ensuite un rapport détaillé aux organes compétentes pour examen, a-t-il indiqué.

Jusqu'à présent, la majorité des villes et provinces du pays ont tenu la deuxième conférence consultative pour dresser une liste préliminaire des candidats à la 15e législature de l’AN et aux conseils populaires provinciaux, municipaux et communaux pour la période 2021-2026.

Selon le rapport du CC du FPV sur la présentation des candidats à la 15e législature de l’AN et aux Conseils populaires à tous niveaux pour la période 2021-2026, toutes les localités du pays ont achevé la présentation des candidats à l'AN sur la base du premier ajustement du Comité permanent de l’AN. On dénombre 879 dossiers de candidatures sur un total de 297 députés qui seront élus.

Ainsi, le nombre total des candidats sélectionnés s’élèvent à 1.084, dont 205 candidats représentant les agences et organisations du ressort central.

Au 17 mars, le pays comptait 77 candidats "auto-désignés" de 24 villes et provinces. Au total, 1.161 candidats sont désignés et "auto-désignés" à la 15e législature de l’AN.

Après la deuxième conférence consultative, le CC du FPV tiendra la troisième conférence, pour recueillir les opinions des habitants des zones résidentielles et leur confiance vis-à-vis des candidats.

La 3e réunion du Conseil électoral national. Photo: VNA



Le CC du FPV a demandé à ses antennes à tous niveaux de définir les programmes permettant aux candidats d’écouter les opinions des habitants des zones résidentielles. L'organisation de la conférence garantira la démocratie, selon les règlements sur les élections.

La troisième conférence consultative sera présidée par le Présidium du CC du FPV le 19 avril prochain pour sélectionner et dresser une liste de candidats qualifiés pour l'AN au niveau central.

Au plus tard le 23 avril prochain, la permanence du CC du FPV enverra le procès-verbal de la troisième conférence consultative et une liste de candidats qui seront nommés par le Présidium du CC du FPV au Conseil électoral national et au Comité permanent de l’AN.

La troisième conférence consultative des villes et provinces du ressort central se déroulera du 14 au 18 avril.

Le vice-président du CC du FPV, Ngô Sach Thuc, a déclaré que les candidats seront sélectionnés sur la base des normes et des règlements de la loi sur les élections des députés de l'AN, des Conseils populaires, de la loi sur l'organisation de l'AN et de la directive N ° 45-CT/TW du Bureau politique sur la direction des élections des députés à l’AN.

En attendant la troisième conférence consultative, dans l'exercice de ses responsabilités, le FPV a prévu un programme de suivi des travaux électoraux.

Le Comité électoral à tous les niveaux doit recevoir des opinions et répondre aux questions soulevées par les habitants. S'il y a plaintes ou dénonciations, celles-ci seront résolues selon la loi sur le règlement des plaintes et dénonciations à l'encontre des candidats, a-t-il déclaré. -VNA