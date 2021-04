Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 18 avril, tous les niveaux allant du niveau central au local, ont achevé l'organisation de la troisième conférence consultative pour sélectionner et publier la liste officielle des candidats qualifiés au poste des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et de membres des Conseils populaires, mandat 2021-2026.

La liste des candidats qualifiés au poste des députés de l'Assemblée nationale (AN) et de membres des Conseils populaires à tous les niveaux doit être complétée par les services compétents des villes et provinces, avant d'être transmise au Conseil électoral national et au Conseil électoral des échelons, au plus tard le 23 avril 2021 (soit 30 jours avant le jour du scrutin).

La liste officielle des candidats à la députation pour chaque circonscription de chaque localité du ressort central devra être publiée le 3 mai 2021 au plus tard (soit 20 jours avant le jour du scrutin).

Les équipes électorales afficheront la liste officielle des candidats ainsi qu'une brève biographie de chacun avant le 3 mai 2021 (soit 20 jours avant l'élection).

La campagne électorale se terminera 24 heures avant l'heure du vote.

A partir du 13 mai 2021 (soit 10 jours avant le scrutin), les agences électorales cesseront d'examiner et de régler toutes les plaintes, dénonciations et pétitions concernant les candidats et la liste de ceux-ci. -VNA